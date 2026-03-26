வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (16:58 IST)

அந்த 2 தொகுதியையும் தரமுடியாது!.. கறாரா சொன்ன திமுக!.. சோகத்துடன் வெளியேறிய பிரேமலதா!..

திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளும் ஒரு ராஜ்ய சபா சீட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 2021 சட்டசபை தேர்தலில் 0.43 சதவீத வாக்கு வாங்கிய தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கியது கூட்டணியில் உள்ள மதிமுக, விடுதலை சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

முக ஸ்டாலின் ஏன் இந்த முடிவை எடுத்தார் என்பது இப்போது வரை யாருக்கும் தெரியவில்லை
.  தற்போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள் என்கிற பங்கீடு நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று காலை அறிவாலயத்திற்கு தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா வந்தார்.

அப்போது திமுக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய 10 தொகுதிகள் தொடர்பான பட்டியலை அவர் டி.ஆர் பாலுவிடம் அவர் கொடுத்தார். அப்போது அந்த பட்டியலில் உள்ள விருகம்பாக்கம். ரிஷிவந்தியம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளையும் திமுக கொடுக்க மறுத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..

பிரேமலதாவின் மகன் விஜய பிரபாகரன் விருதுநகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் நிலையில், பிரேமலதா ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் போட்டியிட திட்டமிட்டார். மேலும், விருகம்பாக்கம் தொகுதியை பார்த்தசாரதி கேட்டு பெறவும் அவர் திட்டமிட்டிருந்தார். ஏனெனில் 2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் சென்று பார்த்தசாரதி வெற்றி பெற்றார். ஆனால் அந்த இரண்டு தொகுதிகளையும் தொடக்க திமுக மறுத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து, பிரேமலதா சோகமாக திரும்பி சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது.

சிங்கப்பூரில் உள்ள கேபிஎம்ஜி நிறுவனத்தில் ஆண்டுக்கு 35 லட்ச ரூபாய் ஊதியத்தில் கன்சல்டன்ட்டாக பணியாற்றி வந்த 28 வயது நம்ரதா யாதவ், தனது கார்ப்பரேட் வேலையை துறந்து கவிதை மீதான காதலை தொடர இந்தியா திரும்பியுள்ளார்.

ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம்: வீட்டு வாடகை சலுகைக்கு உரிமையாளர் விவரங்கள் கட்டாயம்..இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்த 1961-ஆம் ஆண்டு வருமான வரி சட்டத்திற்கு பதிலாக, ஏப்ரல் 1 முதல் 'வருமான வரிச் சட்டம் 2025' அமலுக்கு வருகிறது. இதில் வரி விகிதங்கள் அல்லது வரி அடுக்குகளில் மாற்றங்கள் இல்லை என்றாலும், வரி தாக்கல் செய்யும் நடைமுறையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Zombie போதைப்பொருள் இந்தியாவுக்கும் வந்துடுச்சா?!.. ஒரே இடத்தில் 2 மணி நேரம் நின்ற வாலிபர்!..பஞ்சாப் தலைநகரான சண்டிகரில் டெலிவரி செய்யும் ஒரு வாலிபர் கண்கள் வெறுத்தபடி, கையில் சிகரெட்டை வைத்துக்கொண்டு 2 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அசையாமல் நின்று கொண்டிருக்கும் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடிய ஈரான் கடற்படை தளபதி கொலை: இஸ்ரேல் அறிவிப்பு..!ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படை கடற்படை தளபதி அலிரேசா டாங்சிறி, பண்டார் அப்பாஸ் கடலோர பகுதியில் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

10 தொகுதின்னு சொன்னீங்களே!.. தேமுதிக கேட்கும் 3 தொகுதியில் இழுபறி!..திமுக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு அடுத்து தேமுதிகவுக்குதான் அதிக தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

