முதல்வர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்து.. அதற்கு பதிலாக டெல்லி செல்கிறார்.. பிரதமருடன் சந்திப்பா?
கேரளாவில் நடைபெறவிருக்கும் புதிய முதலமைச்சரின் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக திட்டமிட்டிருந்த தமிழக முதலமைச்சரும், த.வெ.க. தலைவருமான விஜய், தனது கேரளா பயணத்தை திடீரென ரத்து செய்துள்ளார்.
கேரள சட்டமன்ற தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வீழ்த்தி காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், அக்கட்சியை சேர்ந்த வி.டி. சதீசன் இன்று திருவனந்தபுரத்தில் அம்மாநில முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார். இந்த விழாவில் பங்கேற்குமாறு தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு முறைப்படி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்காக இன்று காலை தனி விமானம் மூலம் அவர் திருவனந்தபுரம் செல்ல அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன.
ஆனால், முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு அண்டை மாநில விழாக்களில் பங்கேற்பதற்கு முன்பாக, நாட்டின் தலைநகரான புதுடெல்லிக்கு சென்று குடியரசு தலைவர் மற்றும் பிரதமரை சந்தித்து வாழ்த்து பெறுவதே அரசியல் மரபு என்பதால், விஜய் தனது பயண முடிவை மாற்றிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
டெல்லி பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அடுத்த வாரம் டெல்லி செல்ல திட்டமிட்டுள்ள முதல்வர் விஜய், அங்கு குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து பேசவுள்ளார். பிரதமர் மோடி தனது வெளிநாட்டு பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு இந்தியா திரும்பியவுடன் இந்த சந்திப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக நிகழும் என்று தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசலும் பிளவும் தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோருக்கு இடையே தலைமை போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், நாளை காலை 9 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அவசரமாக நடைபெறும் என்று பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பது நீண்டகால புகாராக இருந்து வருகிறது. வழக்கமாக பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கும் முறைகேடு பரவலாக அரங்கேறி வந்த நிலையில், தற்போது முதன்முறையாக பாட்டிலுக்கு இருபது ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்த அதிர்ச்சி சம்பவம் தஞ்சாவூரில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.