  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Automated Electricity Bill Payment System Launched in Tamil Nadu
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (08:10 IST)

EB பில் கட்ட மறந்துட்டேன் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை.. அறிமுகமாகிறது EB Auto Pay அம்சம்..!

Mon, 18 May 2026 (08:09 IST)
மின் நுகர்வோர் தங்களின் மின் கட்டணத்தை எளிமையாகவும், எவ்வித தாமதமும் இன்றியும் செலுத்துவதற்காக தானியங்கி முறையில் பணம் செலுத்தும் புதிய திட்டத்தை தமிழ்நாடு மின்வாரியம் தொடங்கியுள்ளது. 
 
தமிழகத்தில் தற்போது வீடுகளுக்கு இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மின் பயன்பாடு கணக்கெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வாறு கணக்கெடுத்த நாளில் இருந்து 20 நாட்களுக்குள் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பது விதிமுறையாகும். தவறும் பட்சத்தில் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுவிடும். அதன்பிறகு அபராத தொகையுடன் சேர்த்து செலுத்திய பிறகே மீண்டும் மின் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
 
இந்த சூழலில், வேலைப்பளு மற்றும் மறதி காரணமாக மின் கட்டணம் கட்டும் தேதியை மறந்துவிடும் நுகர்வோரின் பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், தானியங்கி முறையில் நுகர்வோரின் வங்கிக்கணக்கில் இருந்து நேரடியாக மின் கட்டணத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் நடைமுறையை மின்வாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த வசதியைப் பெற விரும்பும் மின் நுகர்வோர், www.tnpdcl.org எனும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கத்துக்குச் சென்று, அதில் உள்ள பணம் செலுத்தும் பிரிவில், EB Auto Pay என்ற புதிய முறையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். பின்னர், தங்களின் மின் இணைப்பு எண் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி எண்ணை உள்ளிட்டு இந்த சேவையை எளிதாக துவங்கி கொள்ளலாம். இதன் மூலம் நுகர்வோர்கள் இறுதி நாள் பதற்றமும், மின் துண்டிப்பு அபராதமும் இன்றி நிம்மதியாக இருக்க முடியும்.
 
