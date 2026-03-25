புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 மார்ச் 2026 (22:03 IST)

உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுங்க!. பிரேமலதாவுக்கு ஷாக் கொடுத்த திமுக?!..

premalatha
விஜயகாந்தின் மறைவுக்குப் பின் தேமுதிகவின் பொதுச் செயலாளராக பிரேமலதா மாறினார். திமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது தேமுதிக நிர்வாகிகளின் விருப்பம் என சொன்னாலும் முடிவை பிரேமலத மட்டுமே எடுக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை 10க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா தொகுதியை எந்த கட்சி கொடுக்கிறதோ அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி என முடிவெடுத்தார் பிரேமலதா.

ஆனால் பிரேமலதா கேட்டதை கொடுக்க முடியாது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறிவிட்டார். எனவே திமுகவுடன் பேசினார் பிரேமலதா. 10 சட்டசபை தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுப்பதாக திமுக ஒத்துக்கொண்டது. சமீபத்தில்தான் இது அறிவிக்கப்பட்டாலும் ஏற்கனவே இது முடிவு செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் அப்போதே அறிவித்தால் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தை போன்ற கட்சிகள் அதிக தொகுதிகளை கேட்பார்கள் என்பதால் திமுக அதை யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக வைத்திருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

இந்நிலையில், 10 தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா சீட் கிடைத்துவிட்டது என்பது மகிழ்ச்சியாக மகிழ்ச்சியாக ‘உங்கள் மகன் போட்டியிடும் விருதுநகர் தொகுதி தவிர மற்ற 9 தொகுதிகளிலும் உங்கள் வேட்பாளர்கல் உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடட்டும்’ என திமுக சொன்னதால் பிரேமலதா அப்செட்டில் இருக்கிறாராம். ஒருபக்கம் தேமுதிகவுக்கு 2 சதவீதத்திற்கும் கீழ் வாக்கு வாங்கி இருப்பதால் அவர்கள் முரசு சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாது எனவும் சொல்கிறார்கள்..

விஜய் சட்டசபைக்கு வரணும்னு ஆசைப்படும் அதிமுக, பாஜக!.. பெரம்பூர் தொகுதியில் நடப்பது என்ன?..

விஜய் சட்டசபைக்கு வரணும்னு ஆசைப்படும் அதிமுக, பாஜக!.. பெரம்பூர் தொகுதியில் நடப்பது என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவது உறுதியாகிவிட்டது.

திமுகவுல 4 பேரு!.. முடிவு கட்டுவோம்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி சூளுரை!...

திமுகவுல 4 பேரு!.. முடிவு கட்டுவோம்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி சூளுரை!...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்தமுறை ஆட்சியை யார் பிடிக்கப்போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.

விஜய்க்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி!.. தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாகம்!...

விஜய்க்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி!.. தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாகம்!...நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கிய விஜய் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே அரசியல்ரீதியாக பல நெருக்கடிகளை சந்தித்து வந்தார்.

50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள்.. கொரோனா நேரத்தில் கூட ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?

50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள்.. கொரோனா நேரத்தில் கூட ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் பொதுப்பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தி தங்களது இல்லங்களை ஆடம்பரமாக புதுப்பித்துள்ளதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

போர் தொடங்கி 4 வாரங்கள் கழித்து திடீரென மோடியிடம் பேசிய டிரம்ப்.. சமாதானப்படுத்தவா?

போர் தொடங்கி 4 வாரங்கள் கழித்து திடீரென மோடியிடம் பேசிய டிரம்ப்.. சமாதானப்படுத்தவா?ஈரான் போர் தொடங்கி நான்கு வாரங்கள் ஆன நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசியில் அழைத்து பேசியது சர்வதேச அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

