வியாழன், 26 மார்ச் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (14:57 IST)

10 தொகுதின்னு சொன்னீங்களே!.. தேமுதிக கேட்கும் 3 தொகுதியில் இழுபறி!..

premalatha
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு அடுத்து தேமுதிகவுக்குதான் அதிக தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. காங்கிரசுக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் தேமுதிகவுக்கு 10 தகுதிகளை ஒதுக்கி இருக்கிறது திமுக. இத்தனைக்கும் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தை, மதிமுக போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு மிகவும் குறைவான தொகுதிகளை கொடுத்துவிட்டு தேர்முதிகவுக்கு அதிக தொகுதிகள் கொடுத்திருப்பதோடு ஒரு ராஜ்ய சபா சீட்டும் கொடுத்திருக்கிறது திமுக.

இது எதற்காக என்று யாருக்கும் புரியவில்லை. இத்தனைக்கும் தற்போது தேமுதிகவுக்கான வாக்கு வங்கி என்பது ஒரு சதவீதத்தை விட குறைவாக இருக்கிறது.. விடுதலைச் சிறுத்தை 10 தொகுதிகள் கேட்டும் திமுக கொடுக்கவில்லை. அந்த கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளைத்தான் ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள்.

அதோடு கூட்டணி கட்சிகளின் பல தொகுதிகளில் உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுமாறு திமுக சொல்லி வருகிறது. இந்நிலையில்தான், தேமுதிக கேட்கும் 10 தொகுதிகளில் 7 தொகுதிகளை கொடுத்துவிட்டாலும் 3 தொகுதிகளை கொடுப்பதில் இழுபறி நீடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. விருதாச்சலம் தொகுதியை காங்கிரஸும், தேமுதிகவும் கேட்கிறது. அதேபோல், விஜயகாந்த் முதன் முதலாக போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற ரிஷிவந்தியம் தொகுதியை தற்போது திம்க எம்எல்ஏ கேட்பதால் இழுபறி நீடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது..

தரை வழி தாக்குதல் நடந்தால் உங்கள் வீரர்கள் காணாமல் போவார்கள்!. அமெரிக்க, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் கடும் எச்சரிக்கை!...

அணு ஆயுதம் மற்றும் ஏவுகணைகளை வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என சொல்லி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பல நாட்களாகவே தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

அதெல்லாம் கண்முன்ன வந்து போகும்ல!.. விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு பர்மிசன் இல்லை.. போலீஸ் ஆலோசனை!..

விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அவரால் 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அப்போது முதலே அவர் எங்கு சென்றாலும் தமிழக காவல்துறைக்கு தலைவலிதான் என்கிற நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா இருப்போம்!.. விபச்சாரிகளை அப்டிதான் சொல்ல முடியும்.. மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கும் பொன்ராஜ்..

தவெக தலைவர் விஜய் பிரபலமான சினிமா நடிகர் என்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

வாக்காளர் பட்டியலில் BLO பெயரே இல்லையா? மேற்குவங்கத்தின் தேர்தல் கூத்து..!

மேற்கு வங்கத்தின் பஷீர்ஹாட் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில், ஒரே வாக்குச்சாவடியை சேர்ந்த 340 முஸ்லிம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போர் முடிய போகிற நேரத்தில் கச்சா எண்ணெயை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா.. குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்..!

மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச்சூழலால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க, இறக்குமதி ஒப்பந்தங்களை இந்தியா வேகப்படுத்தியுள்ளது.

