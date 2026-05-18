சென்னை - குருவாயூர் ரயில் பாதை திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?
குருவாயூர் மற்றும் சென்னை இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயில்கள் வரும் மே 27 முதல் 29-ஆம் தேதி வரை 3 நாட்கள் வழக்கமான பாதையில் செல்லாமல், மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே மண்டலம் அறிவித்துள்ளது.
திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் உள்ள எர்ணாகுளம் பணிமனையில் தண்டவாளம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதே இந்த தற்காலிக பாதை மாற்றத்திற்குக் காரணமாகும்.
இதன்படி, மே 27, 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் குருவாயூரிலிருந்து இரவு 11.15 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னை எழும்பூருக்கு செல்லும் விரைவு ரயில் (எண் 16128) வழக்கமான பாதைக்கு மாற்றாக கோட்டயம் வழியாக இயக்கப்படும். இந்த ரயில் கூடுதலாக கோட்டயம், செங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கன்னூர் ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
அதேபோல், மே 29, 30 மற்றும் ஜூன் 1 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து மாலை 4 மணிக்குக் புறப்பட்டு திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் செல்லும் அதிவிரைவு ரயில் (எண் 22207) கோட்டயம் வழியாக மாற்றி இயக்கப்படும்.
இந்த ரயில் கூடுதலாக எர்ணாகுளம் நகர், கோட்டயம், செங்கன்னூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நிறுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் இந்த மாற்றங்களை கவனித்துத் தங்களது பயணங்களை திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
