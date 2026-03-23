திங்கள், 23 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (16:31 IST)

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27.. பாமகவுக்கு 18... தொகுதிப்பங்கீடு ஓவர்!...

சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனை போட்டிகள் நிலவுகிறது.
வருகிற 30ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கும் நிலையில் அதிமுக நேற்று வரை தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை முடிக்காமல் இருந்தது. அந்த கூட்டணியில் பாஜக அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, டிடிவி தினகரனின் அமமுக, ஐஜேகெ  உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இருக்கிறது..

கடந்த சில நாட்களாகவே தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசினாலும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. எனவே அன்புமணி ராமதாஸ், டிடிவி தினகரனன், பழனிச்சாமி ஆகியோர் தனித்தனியாக டெல்லி சென்று அமித்ஷாவிடம் பேசினார்கள். இந்நிலையில்தான், பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் இன்று காலை சென்னை வந்து நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் மற்ற கட்சிகளின் கூட்டணி தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்..

இறுதியில் பாஜகவுக்கு 27, பாமகவுக்கு 18, அமமுகவுக்கு 11 தொகுதிகள் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு அதிமுக தலைமையகத்தில் கூட்டணி உடன்படுக்கையில் கையெழுத்தாகிவிட்டது. கடந்த முறை 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமகவுக்கு 23 தொகுதிகளை ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது 5 தொகுதிகள் குறைவாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற கட்சிகளுக்கு இந்த இரவுக்குள் தொகுதி பங்கீடு முடிக்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியிருக்கிறார்,

கூட்டணிக்காக சில தொகுதிகளை விட்டுக்கொடுப்போம்!.. இறங்கி வந்த பிரேமலதா!...

கூட்டணிக்காக சில தொகுதிகளை விட்டுக்கொடுப்போம்!.. இறங்கி வந்த பிரேமலதா!...நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிகவை துவங்கிய போது அக்கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு வகித்தவர் அவரின் மனைவி பிரேமலதா. விஜயகாந்த் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட போது அவரை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக் கொண்டார்.

போர் வந்தால் தங்கம் உயரும் தானே? பின்னர் ஏன் பயங்கரமாக குறைகிறது? இதுதான் காரணம்..!

போர் வந்தால் தங்கம் உயரும் தானே? பின்னர் ஏன் பயங்கரமாக குறைகிறது? இதுதான் காரணம்..!மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியிலும், இன்று காலை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு முதலீட்டாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கேப்டன் குடும்பத்திற்கு ஒரு கார் வாங்கக் கூட தகுதியில்லையா? கார் விவகாரத்தில் எழுந்த அவதூறுக்கு பிரேமலதா கேள்வி!

கேப்டன் குடும்பத்திற்கு ஒரு கார் வாங்கக் கூட தகுதியில்லையா? கார் விவகாரத்தில் எழுந்த அவதூறுக்கு பிரேமலதா கேள்வி!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், கூட்டணிக் கணக்குகள் மற்றும் அரசியல் நகர்வுகள் நாள்தோறும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

குரங்கின் கழுத்தில் துளைக்கப்பட்ட அம்பு.. 4 நாட்களில் 2வது சம்பவம்.. யார் காரணம்?

குரங்கின் கழுத்தில் துளைக்கப்பட்ட அம்பு.. 4 நாட்களில் 2வது சம்பவம்.. யார் காரணம்?மகாராஷ்டிர மாநிலம் தானே மாவட்டத்தில், குரங்கு ஒன்றின் கழுத்து மற்றும் தாடை பகுதியில் அம்பு துளைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது விலங்கு நல ஆர்வலர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

யோசிச்சி சொல்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க!.. திமுகவில் உதயநிதிக்கு சீட் கிடைக்குமா?...

யோசிச்சி சொல்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க!.. திமுகவில் உதயநிதிக்கு சீட் கிடைக்குமா?...கலைஞர் கருணாநிதியின் பேரன், மு.க.ஸ்டாலினின் மகன் என வாரிசு அரசியல்வாதியாக இருப்பவர்தான் உதயநிதி. ரெட் ஜெயண்ட் என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி சினிமாவில் களமிறங்கினார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com