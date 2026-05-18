  4. DMK Plans State-Wide Foot March for Udhayanidhi to Revive Party After Electoral Debacle
விஜய்யின் அசுர வேகம்.. தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் திமுக திணறல்.. நடைப்பயணம் செல்கிறாரா உதயநிதி?

Publish: Mon, 18 May 2026 (08:45 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (08:26 IST)
சமீபத்திய தேர்தல் தோல்வியால் துவண்டு போயிருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு புதிய உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில், அக்கட்சியின் முதன்மை முகமும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மாநிலம் தழுவிய பிரம்மாண்ட பாதயாத்திரை ஒன்றை தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பலமான கட்சிகளுடன் மெகா கூட்டணி அமைத்தும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் எழுச்சியால் திமுக ஆட்சியை பறிகொடுத்ததுடன், கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலினும் தோல்வியை தழுவினார். இந்த இக்கட்டான சூழலில் இருந்து கட்சியை மீட்டெடுக்கவும், புது அலை ஒன்றை உருவாக்கவும் ஆந்திர அரசியல் பாணியிலான நடைபயண வியூகம் கையில் எடுக்கப்படவுள்ளது.
 
கடந்த 2011 தேர்தல் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு, மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் மேற்கொண்ட 'நமக்கு நாமே' விழிப்புணர்வு பயணம் எவ்வாறு அவருக்கு ஒரு வலிமையான மக்கள் தலைவருக்கான பிம்பத்தை உருவாக்கியதோ, அதே பாணியில் தற்போது உதயநிதியை முன்னிறுத்த திமுக தலைமை முனைகிறது. 
 
தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யின் அசுர வேக அரசியல் நகர்வுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டுமானால், இப்போதிருந்தே அடிமட்ட அளவில் களப்பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்று திமுக கருதுகிறது. கோடைக்கால வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்தவுடன் அரங்கேறவிருக்கும் இந்த நீண்ட நெடிய பயணத்தின் மூலம், ஏமாற்றத்தில் இருக்கும் உடன்பிறப்புகளை உற்சாகப்படுத்தி, கட்சி கட்டமைப்பை அடிமட்டத்திலிருந்து பலப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.
 
இருமொழிக் கொள்கை தான் த.வெ.க-வின் கொள்கை: புதிய கல்வித் திட்டம் குறித்து ராஜ்மோகன் பேட்டி!தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் கல்வித்துறை சார்ந்த கொள்கை நிலைப்பாடுகள் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் உச்சக்கட்ட பிளவு: நாளை அவசரமாக கூடுகிறது மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசலும் பிளவும் தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோருக்கு இடையே தலைமை போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், நாளை காலை 9 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அவசரமாக நடைபெறும் என்று பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

டாஸ்மாக் கடையில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.20 வசூல்: தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஊழியர்கள் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பது நீண்டகால புகாராக இருந்து வருகிறது. வழக்கமாக பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கும் முறைகேடு பரவலாக அரங்கேறி வந்த நிலையில், தற்போது முதன்முறையாக பாட்டிலுக்கு இருபது ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்த அதிர்ச்சி சம்பவம் தஞ்சாவூரில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

நாம எல்லாமே பண்ணோம்!. ஆனா ஒன்னுமே பண்ணாம ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சு..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக, திமுக, தவெக, மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டிகள் நிலவியது.

அரசியலில் இருந்து ஓய்வு!.. திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்..திமுக ஆட்சியில் நிதி மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருந்தவரும், மதுரை மத்திய தொகுதி திமுக வேட்பாளராகவும் இருந்தவர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். மதுரை மத்திய தொகுதில் இவர் தோல்வியை சந்தித்தார்.