  4. Hindu Munnani Demands Disqualification of Opposition Leader Udhayanidhi Over Sanatana Comments
சனாதனத்திற்கு எதிராக பேசிய உதயநிதியின் பதவியை பறிக்க வேண்டும்: ஹிந்து முன்னணி

Publish: Mon, 18 May 2026 (08:35 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (08:21 IST)
சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் அவதூறாக பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியின் பதவியை உடனடியாக பறிக்க வேண்டும் என்று ஹிந்து முன்னணி அமைப்பு தீவிரமாக வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 
சனாதனத்தை ஒழிப்பதே தங்களின் பிரதான நோக்கம் என்று சட்டசபை வளாகத்திற்குள் உதயநிதி பேசியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திருப்பூரில் ஹிந்து முன்னணி சார்பில் பெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி நடத்திய அந்த அமைப்பின் மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம், உதயநிதியின் பேச்சுக்கு கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செய்தார்.
 
ஹிந்து மத நம்பிக்கைகளை புண்படுத்தும் வகையில் பேசிய விவகாரத்தில் உதயநிதி ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், இத்தகைய மக்கள் விரோதப் போக்கின் காரணமாகவே கடந்த தேர்தலில் பொதுமக்களால் அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று சாடினார்.
 
மக்கள் பிரதிநிதியாக பொறுப்பு வாய்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஒருவர், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் வாழ்வியலையும் ஆன்மீகத்தையும் தொடர்ந்து இழிவுபடுத்துவது சட்ட வரம்புகளை மீறிய செயலாகும் என்றும், இதற்கு தண்டனையாக அவரது எம்.எல்.ஏ. பதவியை அரசு நீக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தனது உரையில் வலியுறுத்தினார்.
 
இருமொழிக் கொள்கை தான் த.வெ.க-வின் கொள்கை: புதிய கல்வித் திட்டம் குறித்து ராஜ்மோகன் பேட்டி!தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் கல்வித்துறை சார்ந்த கொள்கை நிலைப்பாடுகள் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் உச்சக்கட்ட பிளவு: நாளை அவசரமாக கூடுகிறது மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசலும் பிளவும் தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோருக்கு இடையே தலைமை போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், நாளை காலை 9 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அவசரமாக நடைபெறும் என்று பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

டாஸ்மாக் கடையில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.20 வசூல்: தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஊழியர்கள் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பது நீண்டகால புகாராக இருந்து வருகிறது. வழக்கமாக பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கும் முறைகேடு பரவலாக அரங்கேறி வந்த நிலையில், தற்போது முதன்முறையாக பாட்டிலுக்கு இருபது ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்த அதிர்ச்சி சம்பவம் தஞ்சாவூரில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

நாம எல்லாமே பண்ணோம்!. ஆனா ஒன்னுமே பண்ணாம ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சு..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக, திமுக, தவெக, மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டிகள் நிலவியது.

அரசியலில் இருந்து ஓய்வு!.. திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்..திமுக ஆட்சியில் நிதி மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருந்தவரும், மதுரை மத்திய தொகுதி திமுக வேட்பாளராகவும் இருந்தவர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். மதுரை மத்திய தொகுதில் இவர் தோல்வியை சந்தித்தார்.