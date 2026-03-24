செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026 (20:04 IST)

நாங்க மட்டும் தக்காளி தொக்கா?!.. தேமுதிகவுக்கு 10 சீட்!. கோபத்தில் கூட்டணி கட்சிகள்!..

விஜயகாந்த் மறைவுக்குப் பின் அவரின் மனைவி பிரேமலதா தேமுதிக பொதுச்செயலாளராக மாறினார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளிடமும் கூட்டணி பேரம் பேசி வந்தார் பிரேமலதா. 20 சட்டசபை தொகுதிகள் கொடுக்க வேண்டும், ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டார் பிரேமலதா. ஆனால் அவரின் கோரிக்கையை எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஏற்கவில்லை.

சரி.. ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் மற்றும் 10 தொகுதிகளாக கொடுங்கள் என கேட்டார் பிரேமலதா. அதற்கும் பழனிச்சாமி கை விரித்திவிட்டார். பழனிச்சாமி. எனவே,  திமுகவுடன் பேசினார் பிரேமலதா
. திமுக ராஜ்ய சபா சீட் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டது. சட்டசபை தொகுதிகளை பேசிக்கொள்ளலாம் என சொன்னதும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தார் பிரேமலதா. திமுக சொன்னபடி பிரேமலதாவின் சுதீஷுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டை கொடுத்துவிட்டது..

மேலும் பெரும்பாலான கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீடு முடித்துவிட்டு இன்று காலை தேமுதிகவுடன் தொகுதி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை துவங்கியது. இறுதியில் தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இருவரும் கையழுத்திட்டனர்.

திமுகவில் பல வருடங்களாக இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், மதிமுக, விடுதலை சிறுத்தை போன்ற கட்சிகளுக்கு குறைவான தொகுதிகளை கொடுத்த திமுக இரண்டு சதவீதத்திற்கும் கீழே வாக்கு வங்கி வைத்திருக்கும் தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கியது திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடும்ப தலைவிக்கு ஒரு ஃபிரிட்ஜ்!.. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை!..2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்த முறை எப்படியாவது ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என அதிமுக நினைக்கிறது.

திமுக கூட்டணியில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு சீட்!.. கரன்ட் அப்டேட்!....2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக வழக்கத்திற்கு மாறாக 20க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது

2 எல்ஜிபி கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது.. இனிமேல் பற்றாக்குறை இல்லை: மத்திய அரசுமத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் நான்காவது வாரமாக நீடித்து வருகிறது. நேற்று ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல்களால் டெல் அவிவ் உட்பட பல இஸ்ரேலிய நகரங்களில் அபாய சங்கு முழங்கியது. இந்த தாக்குதலில் வீடுகள் சேதமடைந்தாலும் உயிரிழப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை.

கன்ஃபர்ம் ஆன டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்தால் இனிமேல் பணம் கிடையாதா? இந்தியன் ரயில்வே புதிய அறிவிப்பு..!இந்திய ரயில்வேயின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், பயணச்சீட்டு முன்பதிவில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் ஐந்து முக்கிய சீர்திருத்தங்களை ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

ரயில் டிக்கெட் கேன்சல்!.. இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு!...இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல ரயில் பயணங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.

