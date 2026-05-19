பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
கடந்த காலங்களில் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களையும், அதிருப்தியாளர்களையும் தற்பொழுது 'திருந்தி வருபவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்' என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுவதை, சி.வி. சண்முகம் விமர்சித்துள்ளார். தனது பதவிக்கும் பொறுப்புக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் உருவானவுடன், இந்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பது ஏன்? கடந்த காலத்திலேயே இதனை ஏன் செய்யவில்லை? என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தனிப்பட்ட முடிவுகளை தாண்டி, பொதுக்குழுவில் ஜனநாயக ரீதியாக விவாதிக்கப்பட்டு எடுக்கப்படும் எந்தவொரு முடிவையும் ஏற்க தாங்கள் தயாராக இருப்பதாக சண்முகம் தரப்பு அறிவித்துள்ளது. அதிமுகவின் தற்போதைய அரசியல் தேக்கநிலைக்கும், தோல்விக்கும் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்களே காரணம் என குற்றம் சாட்டும் இவர்கள், பொதுக்குழுவின் தீர்ப்பே இறுதியானது என தனது சவாலை விடுத்துள்ளனர். இந்த அதிரடித் திருப்பம், அதிமுகவில் தலைமை பதவி குறித்த உட்கட்சி பூசலை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.