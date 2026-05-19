  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Call for General Council: C.V. Shanmugam Faction Challenges Edappadi Palaniswami Over Party Leadership and Election Defeat
Written By
Last Updated : Tuesday, 19 May 2026 (16:04 IST)

பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!

அதிமுக
Publish: Tue, 19 May 2026 (16:03 IST) Updated: Tue, 19 May 2026 (16:04 IST)
google-news
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
 
கடந்த காலங்களில் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களையும், அதிருப்தியாளர்களையும் தற்பொழுது 'திருந்தி வருபவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்' என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுவதை, சி.வி. சண்முகம் விமர்சித்துள்ளார். தனது பதவிக்கும் பொறுப்புக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் உருவானவுடன், இந்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பது ஏன்? கடந்த காலத்திலேயே இதனை ஏன் செய்யவில்லை? என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
தனிப்பட்ட முடிவுகளை தாண்டி, பொதுக்குழுவில் ஜனநாயக ரீதியாக விவாதிக்கப்பட்டு எடுக்கப்படும் எந்தவொரு முடிவையும் ஏற்க தாங்கள் தயாராக இருப்பதாக சண்முகம் தரப்பு அறிவித்துள்ளது. அதிமுகவின் தற்போதைய அரசியல் தேக்கநிலைக்கும், தோல்விக்கும் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்களே காரணம் என குற்றம் சாட்டும் இவர்கள், பொதுக்குழுவின் தீர்ப்பே இறுதியானது என தனது சவாலை விடுத்துள்ளனர். இந்த அதிரடித் திருப்பம், அதிமுகவில் தலைமை பதவி குறித்த உட்கட்சி பூசலை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!

அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!திருவரங்கம் தொகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகம் மற்றும் இ-சேவை மையத்தில் நிலவும் அவல நிலையைச் சுட்டிக்காட்டி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரமேஷ் விடுத்துள்ள ட்விட்டர் பதிவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!

மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து ஒரு செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, முஸ்தபா பாய் வழங்கிய பதில் அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!

பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.

தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்

தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்அதிமுக மற்றும் தேமுதிக இடையிலான கூட்டணி முறிவு குறித்து முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.