  4. Neglect in Srirangam: TVK MLA Ramesh Demands Urgent Repair of Amma Unavagam and E-Seva Center
Last Updated : Tuesday, 19 May 2026 (16:16 IST)

அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!

தமிழ் டேக்ஸ்: திருவரங்கம்
திருவரங்கம் தொகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகம் மற்றும் இ-சேவை மையத்தில் நிலவும் அவல நிலையைச் சுட்டிக்காட்டி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரமேஷ் விடுத்துள்ள ட்விட்டர் பதிவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மக்கள் பயன்பாட்டிலுள்ள இத்தகைய மையங்களில் அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாதது நிர்வாகத்தின் தோல்வியையே காட்டுகிறது. குறிப்பாக, உணவகத்தைச் சுற்றிச் சுகாதாரமற்ற சூழலும், உடைந்து கிடக்கும் குழாய்களும், பெண்களுக்கான கழிப்பறை வசதி இல்லாததும் நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்துகின்றன.
 
தரைத்தளம் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ள நிலையில், ஊழியர்கள் பணிபுரியவே சிரமப்படும் சூழல் இருப்பது வருத்தமளிக்கிறது. இது குறித்துப் புகார் அளித்தவர்களிடம் அதிகாரிகள் தரக்குறைவாகப் பேசியதாக ரமேஷ் குறிப்பிட்டுள்ளது, அதிகார வர்க்கத்தின் ஆணவத்தையே காட்டுகிறது. மக்களுக்கான சேவையைச் செய்ய வேண்டிய அதிகாரிகளே அடிப்படை வசதிகளைச் செய்து தரத் தவறுவதும், அதைத் தட்டிக்கேட்பவரை அலட்சியப்படுத்துவதும் கண்டிக்கத்தக்கது.
 
மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் இந்த மையங்களைச் சீரமைக்க வேண்டியது மாநகராட்சியின் கடமையாகும். முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் மக்கள் மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். இந்தச் சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அடுத்த ஒரு வார காலத்திற்குள் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் சரிசெய்து ஒப்படைக்க வேண்டும் என மாநகர ஆணையருக்கு எம்எல்ஏ ரமேஷ் அழுத்தம் கொடுத்துள்ளார். 
 
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் களமிறங்கிச் செயல்படும்போது மட்டுமே இத்தகைய குளறுபடிகள் களையப்பட்டு, மக்களுக்குத் தரமான சேவை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.
 
