அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!
திருவரங்கம் தொகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகம் மற்றும் இ-சேவை மையத்தில் நிலவும் அவல நிலையைச் சுட்டிக்காட்டி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரமேஷ் விடுத்துள்ள ட்விட்டர் பதிவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மக்கள் பயன்பாட்டிலுள்ள இத்தகைய மையங்களில் அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாதது நிர்வாகத்தின் தோல்வியையே காட்டுகிறது. குறிப்பாக, உணவகத்தைச் சுற்றிச் சுகாதாரமற்ற சூழலும், உடைந்து கிடக்கும் குழாய்களும், பெண்களுக்கான கழிப்பறை வசதி இல்லாததும் நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்துகின்றன.
தரைத்தளம் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ள நிலையில், ஊழியர்கள் பணிபுரியவே சிரமப்படும் சூழல் இருப்பது வருத்தமளிக்கிறது. இது குறித்துப் புகார் அளித்தவர்களிடம் அதிகாரிகள் தரக்குறைவாகப் பேசியதாக ரமேஷ் குறிப்பிட்டுள்ளது, அதிகார வர்க்கத்தின் ஆணவத்தையே காட்டுகிறது. மக்களுக்கான சேவையைச் செய்ய வேண்டிய அதிகாரிகளே அடிப்படை வசதிகளைச் செய்து தரத் தவறுவதும், அதைத் தட்டிக்கேட்பவரை அலட்சியப்படுத்துவதும் கண்டிக்கத்தக்கது.
மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் இந்த மையங்களைச் சீரமைக்க வேண்டியது மாநகராட்சியின் கடமையாகும். முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் மக்கள் மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். இந்தச் சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அடுத்த ஒரு வார காலத்திற்குள் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் சரிசெய்து ஒப்படைக்க வேண்டும் என மாநகர ஆணையருக்கு எம்எல்ஏ ரமேஷ் அழுத்தம் கொடுத்துள்ளார்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் களமிறங்கிச் செயல்படும்போது மட்டுமே இத்தகைய குளறுபடிகள் களையப்பட்டு, மக்களுக்குத் தரமான சேவை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.
Edited by Siva
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.