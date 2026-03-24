செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026 (17:00 IST)

திமுக கூட்டணியில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு சீட்!.. கரன்ட் அப்டேட்!....

mk stalin
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக வழக்கத்திற்கு மாறாக 20க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. இந்தமுறை இந்த கூட்டணியில் புதிதாக மக்கள் நீதி மையம், தேமுதிக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளும் இணைந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக பல வருடங்களாக திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கும் கட்சிகளுக்கு அந்த கட்சிகள் கேட்கும்  தொகுதிகளை திமுகவால் ஒதுக்க முடியாமல் இருக்கிறது..

குறிப்பாக மதிமுக, விடுதலை சிறுத்தை, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற எல்லா கட்சிகளுக்கும் தொகுதி உடன்பாடு ஏற்பட சில நாட்கள் ஆனது.ஒருவழியாக தற்போது முக்கிய கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்கி விட்டார்கள். அந்த வகையில் எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் என பார்ப்போம்..

காங்கிரசுக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளும், CPI கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளும், CPM கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளும், மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகளும், கொ.ம.தே.க கட்சிக்கு 2 தொகுதிகளும், ம.ம.க கட்சிக்கு 2 தொகுதிகளும், ஐ.யூ.எம்.எல் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகளிலும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதாவது இதுவரை 56 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீதி 178 தொகுதிகள் இருக்கிறது.இன்னும் தேமுதிக, மக்கள் நீதி மய்யம் உள்ளிட்ட சமக உள்ளிட்ட 10 கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. திமுக ஒதுக்கியுள்ள 56 தொகுதிகளில் 7 இடங்களில் உதய சூரியன் சின்னத்தில் கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடவுள்ளது.

