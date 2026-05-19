Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 19 May 2026 (15:21 IST)

தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்

அதிமுக மற்றும் தேமுதிக இடையிலான கூட்டணி முறிவு குறித்து முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை தழுவி 3ம் இடத்திற்கு சென்றது. இதனால் கட்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை மீது அத்ரிஉப்தி ஏற்பட்ட நிலையில் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, விஜயப்பாஸ்கர் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் போர்க்கொடி தூக்கினர். 
 
இந்த நிலையில் எபபாடி பழனிசாமி குறித்து பேசிய சி.வி.சண்முகம், தேமுதிகவை அரை பர்சன்ட் கட்சி என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்கமாகக் குறிப்பிட்டார். ஒரு கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சியை இவ்வளவு மட்டமாகப் பேசினால், எந்தக் கட்சி நம்முடன் கூட்டணிக்கு வரும்?  என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும் தேமுதிக தானாகக் கூட்டணியை விட்டுப் போகவில்லை என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் இத்தகைய விமர்சனங்கள் மூலம் அந்தக் கட்சி வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
 
சி.வி.சண்முகத்தின் இந்தப் பேச்சு தேர்தலுக்கு முன்பாகப் பலமான கூட்டணியை அமைக்க வேண்டிய தருணத்தில், ஏற்கனவே இருந்த கூட்டணிக் கட்சிகளைத் தக்கவைக்கத் தவறிவிட்டதாக எடப்பாடி மறைமுகமாகத் தலைமை மீது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
