தொடர்புடைய செய்திகள்
- பெண்களுக்கு ரூ.2500 எப்போது?.. சிடி நிர்மல்குமார் கொடுத்த அப்டேட்!..
- மே மாத மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு வைப்பு.. விஜய் அரசு வெறும் 5 நாட்களிலேயே உரிமைத்தொகை வழங்கியது
- பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?
- மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்
- மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 என மாற்றப்படுவது எப்போது? முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!
மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!
மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து ஒரு செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, முஸ்தபா பாய் வழங்கிய பதில் அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
அரசு வழங்கும் உரிமைத் தொகை என்பது திமுகவின் சொந்த பணம் அல்ல என்றும், அது பொதுமக்களின் வரிப்பணம் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது, அதை ஏதோ ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் சொந்த கைக்காசை போட்டுத் தருவது போல பெரிய அளவில் விளம்பரப்படுத்துவதை அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
தங்கள் உழைப்பின் மூலம் அரசுக்கு செலுத்தும் வரிப்பணத்திலிருந்துதான் இத்தகைய திட்டங்கள் நிதியுதவியாக வழங்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொதுமக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். மக்கள் செலுத்தும் வரிப்பணத்தை மீண்டும் மக்களுக்கே திரும்ப தருவது ஒரு அரசின் கடமைதானே தவிர, அதற்கு இவ்வளவு 'பில்டப்' தேவையா என்ற கேள்வியை அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில், மக்கள் நல திட்டங்களை விளம்பரப்படுத்துவதை விட, அதன் நேர்மையான அமலாக்கமே முக்கியம் என்பதை அவர் மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் தாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு சின்னஞ்சிறு செயலையும் மிகப்பெரிய சாதனையாக சித்தரிப்பதை கைவிட்டு, மக்கள் பணத்தின் உண்மையான மதிப்பை புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று முஸ்தபா பாய் ஆவேசமாக பேசியிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
Edited by Siva
அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!
மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!
பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.