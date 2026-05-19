மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!

Publish: Tue, 19 May 2026 (16:10 IST) Updated: Tue, 19 May 2026 (16:09 IST)
மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து ஒரு செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, முஸ்தபா பாய் வழங்கிய பதில் அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது. 
 
அரசு வழங்கும் உரிமைத் தொகை என்பது திமுகவின் சொந்த பணம் அல்ல என்றும், அது பொதுமக்களின் வரிப்பணம் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது, அதை ஏதோ ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் சொந்த கைக்காசை போட்டுத் தருவது போல பெரிய அளவில் விளம்பரப்படுத்துவதை அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
 
தங்கள் உழைப்பின் மூலம் அரசுக்கு செலுத்தும் வரிப்பணத்திலிருந்துதான் இத்தகைய திட்டங்கள் நிதியுதவியாக வழங்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொதுமக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். மக்கள் செலுத்தும் வரிப்பணத்தை மீண்டும் மக்களுக்கே திரும்ப தருவது ஒரு அரசின் கடமைதானே தவிர, அதற்கு இவ்வளவு 'பில்டப்' தேவையா என்ற கேள்வியை அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
 
இந்த விவகாரத்தில், மக்கள் நல திட்டங்களை விளம்பரப்படுத்துவதை விட, அதன் நேர்மையான அமலாக்கமே முக்கியம் என்பதை அவர் மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் தாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு சின்னஞ்சிறு செயலையும் மிகப்பெரிய சாதனையாக சித்தரிப்பதை கைவிட்டு, மக்கள் பணத்தின் உண்மையான மதிப்பை புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று முஸ்தபா பாய் ஆவேசமாக பேசியிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து ஒரு செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, முஸ்தபா பாய் வழங்கிய பதில் அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

