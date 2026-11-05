  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. ct nirmal kumar says dmk wont win again
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (14:21 IST)

இனிமே திமுக 10 தொகுதிகளில் கூட ஜெயிக்காது - சிடி நிர்மல்குமார் பேட்டி

ct nirmalkumar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (14:24 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. 2021 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்த திமுக இந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்தது.
மேலும் நடந்து முடிந்த தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலிலும் திமுக தோல்வியை தழுவியது.

திமுக கூட்டணியில் இருந்த கூட்டணி கட்சிகள் தற்போது தவெக கூட்டணியில் இருக்கிறது.
எனவே 2031 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தனித்துப் போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ‘இப்போது தேர்தல் வந்தாலும் 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் தவெக கூட்டணி வெல்லும். திமுக ஆட்சிக்கு வர முடியாது.. இப்போது வென்ற தொகுதிகளை கூட அடுத்த தேர்தலில் அவர்கள் வெல்ல மாட்டார்கள்..  10 தொகுதிகளில் கூட திமுக வெற்றி பெறாது’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
24 மணி நேரம் மட்டுமே போலீஸ் காவல் - உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

ரூ15-க்கு அன்லிமிடேட் 5ஜி டேட்டா - ரிலையன்ஸ் ஜியோ அறிவிப்பு

ரூ15-க்கு அன்லிமிடேட் 5ஜி டேட்டா - ரிலையன்ஸ் ஜியோ அறிவிப்புஇந்தியாவில் ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களும் செல்போன் ரீசார்ஜ் சேவைகளை வழங்கி வருகின்றன. இதில் இரண்டு நிறுவனங்களும் அவ்வப்போது புதிய சலுகைகளையும் அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டு வருகின்றன.

இன்ஸ்டா காதலை நம்பி போய் உயிரைவிட்ட பிளஸ்டூ மாணவன் - கேரளாவில் அதிர்ச்சி

இன்ஸ்டா காதலை நம்பி போய் உயிரைவிட்ட பிளஸ்டூ மாணவன் - கேரளாவில் அதிர்ச்சிகேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீகாரியம் என்கிற பகுதியை சேர்ந்தவர் அபிராம்.

ஏடிஎம்-ல் திருட வந்த நபர் சொன்ன அசத்தல் பதில்: தஞ்சாவூரில் வினோத சம்பவம்...

ஏடிஎம்-ல் திருட வந்த நபர் சொன்ன அசத்தல் பதில்: தஞ்சாவூரில் வினோத சம்பவம்...தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூரில் செயல்பட்டு வரும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி ஏடிஎம் மையத்தில் நள்ளிரவில் புகுந்து திருட முயன்ற நபரின் சாமர்த்தியமான பதிலை கேட்டு காவல்துறையினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

ஆந்திர கடற்கரையில் மாயமான 9 தமிழக மீனவர்களின் சடலங்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்...

ஆந்திர கடற்கரையில் மாயமான 9 தமிழக மீனவர்களின் சடலங்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்...சென்னையிலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்று மாயமான 9 தமிழக மீனவர்களின் உடல்கள் ஆந்திர மாநிலக் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கியுள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை.. அரசு அறிவிப்பு!

கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை.. அரசு அறிவிப்பு!வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து பொதுமக்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு எளிதாக சென்று வர ஏதுவாக, நவம்பர் 5 முதல் நவம்பர் 7 வரை 15,659 சிறப்பு அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.