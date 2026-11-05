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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (13:25 IST)

அன்பில் மகேஷ் ஃபாரினுக்கு ஓடமாட்டார்.. ஜாமின் கொடுங்க - நீதிமன்றத்தில் வாதம்...

anbil magesh
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (13:27 IST)
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கடந்த திமுக ஆட்சியில் அன்பில் மகேஷ் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, புதுப்பிப்பது போன்றவற்றுக்கு பல நூறு கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் கடந்த மூன்று நாட்களாக அவருக்கு போலீஸ் காவல் கொடுக்கப்பட்டது. அப்போது சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்திற்கு மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அன்பில் மகேஷிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்களை கேட்ட கேள்விகளுக்கு அன்பின் மகேஷ் பதில் அளித்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

இந்நிலையில், அன்பில் மகேஷ் ஜாமீன் மனு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது அவர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ‘மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரின் சம்மனை ஏற்று அன்பில் மகேஷ் 8 மணி நேரம் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்துள்ளார். மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவலிலும் அன்பில் மகேஷ் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துள்ளார். முதலில் 100 கோடி என்றார்கள். அதன்பின் 800 கோடி என்கிறார்கள். பணம் வசூலித்தது அரசகுமார்தான்.. அதிகாரிகளுக்கும், அரசியல்வாதிகளுக்கும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டும் பொய் சொல்லி அரசகுமார்  பணம் வசூலித்துள்ளார். வழக்கை அன்பில் மகேஷ் மீது பதிவு செய்துள்ளனர்.

அன்பில் மகேஷ் செல்வக்குள்ள நபர் என்ன போலீசார் கூறினாலும் அன்பில் மகேஷ் எங்கும் தப்பி செல்ல மாட்டார்.. எனவே அவருக்கு ஜாமீன் அளிக்க வேண்டும்.. அன்பில் மகேஷ் ஒருபோதும் ஆதாரங்களை கலைக்க மாட்டார் என அவர்கள் வழக்கறிஞர் வாதங்களை முன் வைத்தார்.. அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா என்பது விரைவில் தெரிந்து விடும்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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