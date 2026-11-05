24 மணி நேரம் மட்டுமே போலீஸ் காவல் - உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
சில சமயங்களில் போலீஸ் அதிகாரிகள் சட்டத்தை மீறி சந்தேகப்படுபவர்களை பிடித்து வந்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யாமலேயே பல மணி நேரங்கள் அல்லது சில நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்திருக்கிறார்கள். சில சமயங்களில் அப்படி போலீஸ் காலில் இருப்பவர்களை கொடுமையாக தாக்கி அவர்கள் மரணம் அடையும் சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இது காவல்துறைக்கு கெட்டப்பெயரையும் கொண்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் 24 மணி நேரம் வரம்பை தாண்டி ஒருவரை போலீஸ் காவலில் வைத்திருக்கக் கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பளித்துள்ளது. 24 மணி நேரத்திற்குள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தாவிட்டால் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் எனவும், காவலில் எடுத்த நேரத்திலிருந்து 24 மணி நேர கணக்கு தொடங்கும், கைதை பதிவு செய்வதிலிருந்து நேரத்தை கணக்கிட கூடாது எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காவல் நிலையத்தில் சட்டத்தை மீறி பல அராஜகங்கள் நடைபெறுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டும் நிலையில் இந்த தீர்ப்பு போலீசாரை கட்டுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காவல் நிலையத்தில் சட்டத்தை மீறி பல அராஜகங்கள் நடைபெறுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டும் நிலையில் இந்த தீர்ப்பு போலீசாரை கட்டுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.