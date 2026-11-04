  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. musthafa said dmk and admk planing to bring down tvk
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (12:20 IST)

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க 15 கோடி பேரம் பேசினாங்க! - தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா ஓப்பன் பேட்டி

musthafa
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (12:23 IST)
google-news
தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக, அதிமுக இரண்டும் இணைந்து கூட்டிச்சதியில் ஈடுபவதாக தவெக மதுரை எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா செய்தியாளர்களிடம் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். இன்று காலை மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முஸ்தபா ‘திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஒருவேளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.

தவெக வெற்றி பெறாது என திமுகவும், அதிமுகவும் நினைத்தது. ஆனால், தவெக வெற்றி பெற்று நல்லாட்சியை கொடுத்து வருகிறது. ஆனால் அதைக் கெடுக்க திமுகவும், அதிமுகவும் முயற்சி செய்து வருகிறது. தவெக எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்கும் பேரத்தில் திமுகவும், அதிமுகவும் ஈடுபட்டு வருகிறது. குதிரை நேரத்தில் எனக்கே செல்போன் அழைப்பு வந்தது. நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் தவெக அரசுக்கு எதிராக கொண்டுவரும் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை ஆதரித்து வாக்களியுங்கள்.. முதலில் 15 கோடி தருகிறோம். அதன்பின் 15 கோடி என மொத்தம் 30 கோடி தருகிறோம் என கூறினார்கள்.

இது குறித்து நான் தலைமையிடமும் கூறியிருக்கிறேன். திமுக, அதிமுகவால் மக்கள் மன்றத்தில் வெற்றி பெற முடியாமல் போனதால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை கவிழ்க்க பார்க்கிறார்கள். மதுரையை சேர்ந்த ஒரு அதிமுக நிர்வாகிதான் என்னை தொடர்பு கொண்டு இப்படி பேசினார். தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் 100 கோடி கொடுத்தாலும் வர மாட்டார்கள்.. இதை யார் செய்கிறார்கள் என்பது இன்னும் சில நாட்களில் வெளியே வரும்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
டிரம்பை கொல்லப்போகிறோம்!. ஈரான் தலைநகரில் வைக்கப்பட்ட பேனர்கள்...

81 ஆயிரம் கோடிக்கு தங்கம் வாங்கிய இந்தியர்கள் - டாப் 2-வில் இந்தியா

81 ஆயிரம் கோடிக்கு தங்கம் வாங்கிய இந்தியர்கள் - டாப் 2-வில் இந்தியாஒரு நாட்டின் பொருளாதார மதிப்பு என்பது அந்த நாட்டிடம் எவ்வளவு தங்கம் இருக்கிறது என்பதை வைத்துதான் கணக்கிடுகிறார்கள்.

டிரம்பின் ஆட்டத்தை காலி செய்த இடைத்தேர்தல் - இனிமே அடக்கி வாசிப்பாரா?...

டிரம்பின் ஆட்டத்தை காலி செய்த இடைத்தேர்தல் - இனிமே அடக்கி வாசிப்பாரா?...அமெரிக்க நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் ஆளும் குடியரசு கட்சி தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது.

செனட் சபை, ஆளுநர் தேர்தலில் தோல்வி! - டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவு ஏன்?

செனட் சபை, ஆளுநர் தேர்தலில் தோல்வி! - டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவு ஏன்?அமெரிக்க நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் இன்று காலை முதல் முடிவுகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது.

ஓடும் பேருந்தில் தகராறு! - பெண் பயணி எட்டி உடைத்ததில் நடத்துனர் மரணம்...

ஓடும் பேருந்தில் தகராறு! - பெண் பயணி எட்டி உடைத்ததில் நடத்துனர் மரணம்...என்னதான் பெண்கள் ஒரு பக்கம் வளர்ந்து ஆண்களுக்கு நிகரான பணிகளை செய்ய தொடங்கி பாராட்டை பெற்று வந்தாலும் ஒரு பக்கம் பெண்களுக்கு பெண்களே எதிரிகளாக இருப்பதும் தொடர்ந்து வருகிறது.

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க 15 கோடி பேரம் பேசினாங்க! - தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா ஓப்பன் பேட்டி

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க 15 கோடி பேரம் பேசினாங்க! - தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா ஓப்பன் பேட்டிதவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக, அதிமுக இரண்டும் இணைந்து கூட்டிச்சதியில் ஈடுபவதாக தவெக மதுரை எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா செய்தியாளர்களிடம் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.