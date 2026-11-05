  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. After Anbil Mahesh, Higher Education Department to Face Probe for Corruption in Previous DMK Regime: Minister Maria Wilson
Written By SIVA SIVA

பள்ளிக்கல்வித்துறையை அடுத்து உயர்கல்வித்துறையில் விசாரணை: அமைச்சர் மரிய வில்சன்...

Anbil Mahesh Arrest
Written By: SIVA
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (10:43 IST)
google-news
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் உயர்கல்வித் துறையில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்தும் விரைவில் தீவிர விசாரணை நடத்தப்படும் என நிதித்துறை அமைச்சர் மரியவில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பள்ளிக்கல்வித்துறையில் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக சட்டவிரோதமாகப் பணம் வசூலித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மரியவில்சன், "முதலமைச்சரின் மேசையில் இருக்கும் மூன்று கோப்புகளில் ஒரு கோப்பு திறக்கப்பட்டதற்கே திமுகவினர் பதறி போய் அலறுகின்றனர். பள்ளிக்கல்வி போன்ற அடிப்படை துறையிலேயே ஊழல் செய்துவிட்டு, தற்போது சிறையில் சிறப்பு சலுகைகளும் ஜாமீனும் கோருவது மன்னிக்க முடியாதது" என்று சாடினார்.
 
மேலும், பள்ளிக்கல்வி துறையைத் தொடர்ந்து கடந்த திமுக ஆட்சியில் இருந்த உயர்கல்வி துறையின் மீதும் கண்டிப்பாக விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அவர் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார். கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பொன்முடி மற்றும் கோவி. செழியன் ஆகியோர் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர்களாக பதவி வகித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஊழலுக்கு எதிராக எடுத்து வரும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் திமுக தலைவர்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தேர்தல் தோல்விக்கு ஈரான் போரில் அமெரிக்கா தலையிட்டது தான் காரணம்: துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ்

ஏடிஎம்-ல் திருட வந்த நபர் சொன்ன அசத்தல் பதில்: தஞ்சாவூரில் வினோத சம்பவம்...

ஏடிஎம்-ல் திருட வந்த நபர் சொன்ன அசத்தல் பதில்: தஞ்சாவூரில் வினோத சம்பவம்...தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூரில் செயல்பட்டு வரும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி ஏடிஎம் மையத்தில் நள்ளிரவில் புகுந்து திருட முயன்ற நபரின் சாமர்த்தியமான பதிலை கேட்டு காவல்துறையினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

ஆந்திர கடற்கரையில் மாயமான 9 தமிழக மீனவர்களின் சடலங்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்...

ஆந்திர கடற்கரையில் மாயமான 9 தமிழக மீனவர்களின் சடலங்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்...சென்னையிலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்று மாயமான 9 தமிழக மீனவர்களின் உடல்கள் ஆந்திர மாநிலக் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கியுள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை.. அரசு அறிவிப்பு!

கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை.. அரசு அறிவிப்பு!வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து பொதுமக்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு எளிதாக சென்று வர ஏதுவாக, நவம்பர் 5 முதல் நவம்பர் 7 வரை 15,659 சிறப்பு அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.

ரூ.400 கோடி டார்கெட் வச்சி வெளியிடப்பட்ட அரசாணை! - அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சி

ரூ.400 கோடி டார்கெட் வச்சி வெளியிடப்பட்ட அரசாணை! - அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சிகடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அன்பில் மகேஷ்.

இனிமே திமுக 10 தொகுதிகளில் கூட ஜெயிக்காது - சிடி நிர்மல்குமார் பேட்டி

இனிமே திமுக 10 தொகுதிகளில் கூட ஜெயிக்காது - சிடி நிர்மல்குமார் பேட்டி2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.