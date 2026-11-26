டிஜிபி கொடுத்தாச்சி.. அடுத்து ஆளுநர்தான்.. கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் வேகம் காட்டும் உதயநிதி...
பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியதாக கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது எழுந்த புகார் தொடர்பான விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது. அருள் விக்னேஷ் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கப்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. விரைவில் அவர் கள்ளக்குறிச்சி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகவிருக்கிறார்.
ஒருபக்கம் இந்த விவகாரத்தை திமுக கையில் எடுத்து பரபரப்பான குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று சென்னையில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு சென்று கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் தொடர்பாக அருள் விக்னேஷ் மற்றும் இந்த விவகாரத்தை மூடி மறைக்க முயற்சி செய்த தலைமைச் செயலர் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் மனு கொடுத்திருந்தார்..
இந்நிலையில், இன்று காலை 10 மணி அளவில் ஆளுநர் அர்லேக்கரை நேரில் சந்தித்து அவரிடம் புகார் மனு அளிக்கவிருக்கிறார். கடந்த ஜூலை மாதமே பெண் கலெக்டர் புகார் கொடுத்தார் என திமுக கூறி வருகிறது.. எனவே அப்போது முதலே முதல்வர் விஜய் இதில் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து உதயநிதி பேசி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், இன்று காலை 10 மணி அளவில் ஆளுநர் அர்லேக்கரை நேரில் சந்தித்து அவரிடம் புகார் மனு அளிக்கவிருக்கிறார். கடந்த ஜூலை மாதமே பெண் கலெக்டர் புகார் கொடுத்தார் என திமுக கூறி வருகிறது.. எனவே அப்போது முதலே முதல்வர் விஜய் இதில் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து உதயநிதி பேசி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.