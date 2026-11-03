விஜயபாஸ்கருக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்.. விராலிமலையில் போட்டியிடுவதில் சிக்கலா?
அதிமுக முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும், தற்போதைய விராலிமலை தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வுமான சி. விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி ரம்யா ஆகியோருக்கு அமலாக்கத்துறை மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியுள்ள சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2016 முதல் 2021 வரையிலான காலகட்டத்தில் அமைச்சராக இருந்தபோது, வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.35.79 கோடி சொத்து சேர்த்ததாகக் கூறி 2021-ஆம் ஆண்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறையும் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியது.
விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூரில் உள்ள விஜயபாஸ்கரின் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். மேலும், இருவரிடமும் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் தற்பொழுது இந்தச் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் மேல் விசாரணைக்காக சி. விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி ஆகிய இருவரில் ஒருவர் இந்த வெள்ளிக்கிழமையும், மற்றொருவர் அடுத்த வாரமும் சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை மண்டல அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.