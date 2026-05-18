  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. ct nirmal kumar said people will know vijay in a year
Written By
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (11:04 IST)

விஜய் யாருன்னு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல தெரியும்! - அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார்

vijay
Publish: Mon, 18 May 2026 (11:04 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (11:06 IST)
google-news
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அவர் பதவியேற்று ஒரு வாரமே ஆகிவிட்ட நிலையில் இப்போதே அவரைப் பற்றி பலரும் விமர்சிக்க துவங்கி விட்டனர்.

இதை செய்யவில்லை அதை செய்யவில்லை என்று திமுகவினர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.. குறிப்பாக ‘பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500  கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு ஏன் விஜய் இந்த மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்? எனவும் சிலர் கேட்கிறார்கள். கடந்த ஆட்சியில் மாதம் பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு இரண்டு வருடங்களுக்கு பின்னர்தான் திமுக கொடுத்தது என தவெகவினர் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள்.

சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினி கூட இரண்டு வருடங்கள் விஜயை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார்.. கமல்ஹாசனோகுறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் கழித்து விஜயின் செயல்பாடுபற்றி பேசலாம்.. என கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மின்சார துறை அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் ‘நீங்கள் இதுவரை பார்க்காத அரசு துறையை, அமைச்சர்களை, முதலமைச்சரை பார்ப்பீர்கள்.. மதிய உணவை தலைமைச் செயலத்தில் சாப்பிட்டு காலை தொடங்கி மாலை வரை மக்கள் பணியில் ஈடுபடுகிறார் முதல்வர் விஜய்.. இன்னும் ஒரு வருடத்தில் முதல்வரின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு தெரியும்’ என கூறியிருக்கிறார்.

நாம எல்லாமே பண்ணோம்!. ஆனா ஒன்னுமே பண்ணாம ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சு..

நாம எல்லாமே பண்ணோம்!. ஆனா ஒன்னுமே பண்ணாம ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சு..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக, திமுக, தவெக, மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டிகள் நிலவியது.

அரசியலில் இருந்து ஓய்வு!.. திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்..

அரசியலில் இருந்து ஓய்வு!.. திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்..திமுக ஆட்சியில் நிதி மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருந்தவரும், மதுரை மத்திய தொகுதி திமுக வேட்பாளராகவும் இருந்தவர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். மதுரை மத்திய தொகுதில் இவர் தோல்வியை சந்தித்தார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன், திரையுலகினர் சந்திப்பு.. அரசு சார்ப்பில் ஓடிடி தொடக்கமா?

முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன், திரையுலகினர் சந்திப்பு.. அரசு சார்ப்பில் ஓடிடி தொடக்கமா?தமிழக திரைத்துறையினர் எதிர்கொண்டு வரும் பல்வேறு நீண்டகால பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

கோடைக்கால மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது எப்படி? முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை..!

கோடைக்கால மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது எப்படி? முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை..!கோடைகால மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை அமைச்ச்ர் நிர்மல்குமார், மின்வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்பு

1ம் வகுப்பு முதல் 3ம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டம்!.. அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிமுகம்!..

1ம் வகுப்பு முதல் 3ம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டம்!.. அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிமுகம்!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.