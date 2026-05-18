தொடர்புடைய செய்திகள்
- விஜய்யின் அசுர வேகம்.. தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் திமுக திணறல்.. நடைப்பயணம் செல்கிறாரா உதயநிதி?
- தவெக பெண் நிர்வாகிகள் பற்றி ஆபாச பேச்சு!.. பொன்ராஜ் மீது வழக்குப்பதிவு!...
- ராஜ்மோகன் விஷயத்தில் வாய்விட்டு மாட்டிக்கொண்ட விஷால்!.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்.
- இரவு 10 மணிக்குள் கடைகளை மூடவேண்டும்!. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!..
- அவன் உள்ள ஒன்னு வச்சிருந்தான்.. காட்டிட்டான்!.. விஜய் முதல்வரானது பற்றி பெப்சி விஜயன் ஆவேசம்!...
விஜய் யாருன்னு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல தெரியும்! - அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார்
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அவர் பதவியேற்று ஒரு வாரமே ஆகிவிட்ட நிலையில் இப்போதே அவரைப் பற்றி பலரும் விமர்சிக்க துவங்கி விட்டனர்.
இதை செய்யவில்லை அதை செய்யவில்லை என்று திமுகவினர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.. குறிப்பாக ‘பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500 கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு ஏன் விஜய் இந்த மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்? எனவும் சிலர் கேட்கிறார்கள். கடந்த ஆட்சியில் மாதம் பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு இரண்டு வருடங்களுக்கு பின்னர்தான் திமுக கொடுத்தது என தவெகவினர் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள்.
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினி கூட இரண்டு வருடங்கள் விஜயை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார்.. கமல்ஹாசனோகுறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் கழித்து விஜயின் செயல்பாடுபற்றி பேசலாம்.. என கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மின்சார துறை அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் ‘நீங்கள் இதுவரை பார்க்காத அரசு துறையை, அமைச்சர்களை, முதலமைச்சரை பார்ப்பீர்கள்.. மதிய உணவை தலைமைச் செயலத்தில் சாப்பிட்டு காலை தொடங்கி மாலை வரை மக்கள் பணியில் ஈடுபடுகிறார் முதல்வர் விஜய்.. இன்னும் ஒரு வருடத்தில் முதல்வரின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு தெரியும்’ என கூறியிருக்கிறார்.
இதை செய்யவில்லை அதை செய்யவில்லை என்று திமுகவினர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.. குறிப்பாக ‘பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500 கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு ஏன் விஜய் இந்த மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்? எனவும் சிலர் கேட்கிறார்கள். கடந்த ஆட்சியில் மாதம் பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு இரண்டு வருடங்களுக்கு பின்னர்தான் திமுக கொடுத்தது என தவெகவினர் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள்.
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினி கூட இரண்டு வருடங்கள் விஜயை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார்.. கமல்ஹாசனோகுறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் கழித்து விஜயின் செயல்பாடுபற்றி பேசலாம்.. என கூறியிருந்தார்.