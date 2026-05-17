Last Modified: Sunday, 17 May 2026 (11:55 IST)

அவன் உள்ள ஒன்னு வச்சிருந்தான்.. காட்டிட்டான்!.. விஜய் முதல்வரானது பற்றி பெப்சி விஜயன் ஆவேசம்!...

பொதுவாகவே திரைத்துறையிலிருந்து ஒருவர் அரசியலுக்கு வந்தால் ‘எல்லோரும் எம்.ஜி.ஆராகி விட முடியாது.. இது வெறும் ரசிகர் கூட்டம்தான்.. கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது.. ஓட்டு வெற்றியாக மாறாது’ என்றெல்லாம் தொடர்ந்து அரசியல்வாதிகள் பேசி வருகிறார்கள். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு பின் சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து பெரும் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார் நடிகர் விஜய்.

60 வருடங்களுக்கு மேல் திராவிட ஆட்சிகள் மட்டுமே தமிழகத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் திராவிடம் இல்லாத ஒரு புதிய எழுச்சியாக தவெக தமிழகத்தில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது..

இந்நிலையி,ல் ஒரு விழா ஒன்றில் பேசிய நடிகர் பெப்சி விஜயன் ‘என்ன பெரிய கூட்டம்.. வெறும் ரசிகர்கள்தானே போகுதுன்னு சொன்னாங்க.. ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒன்னும் புதைச்சு வச்சிருந்தான் பாத்தீங்களா.. நான் ரசிகன்தான்.. ஆனா நான் யாருன்னு காட்டுறேன்னு காட்டி விஜயை முதல்வர் சீட்ல உட்கார வைத்தானா இல்லையா.. நீங்க எல்லாம் பசங்கள திட்டினீங்க.. உங்களுக்கு என்னடா தெரியும்..  நீங்கலாம் ஊர் சுத்ததான் லாய்க்குன்னு சொன்னீங்க.. ஆனா தெளிவா ஓட்டு போட்டு மாற்றத்தை கொண்டுவந்துட்டான். போதை பக்கம் போனா வாழ்க்கை ஜெயில்லதான் இருக்கணும் அவனுக்கு தெரியுது.. எனக்கு ஒரு தலைவன் வேணும்னு அவன் ஓட்டு போட்டிருக்கான்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.

