  4. Bulk Government Identity Cards Seized From Trinamool Congress Office During Police Raid in Kolkata
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (10:38 IST)

திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் கொத்து கொத்தாக ஆதார் அட்டைகள்: தீவிர விசாரணை..!

மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவின் சால்ட் லேக் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிதான் நகர் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து நேற்று ஏராளமான ஆதார் அட்டைகள் காவல்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
சமீபத்தில் இப்பகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட வன்முறை மோதல் தொடர்பாக, உள்ளூர் போலீசார் அந்த கட்சி அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கு கட்டுகட்டாக பொதுமக்களின் அடையாள அட்டைகள் குவிக்கப்பட்டு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள திரிணமுல் காங்கிரஸ் தரப்பு, பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை அனைத்தும் அந்தந்த பகுதியைச் சேர்ந்த உள்ளூர் மக்களின் அடையாள ஆவணங்கள் தான் என்றும், மக்கள் நலத்திட்ட உதவிகளுக்காக அவை சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது. 
 
எனினும், தேர்தல் முறைகேடுகள் அல்லது பிற சட்டவிரோத செயல்களுக்காக இவை அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்ததா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். தற்காலிகமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும், உரிய விசாரணை மற்றும் சரிபார்ப்புகளுக்கு பிறகு சம்பந்தப்பட்ட பொதுமக்களிடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்படும் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கட்சி அலுவலகத்தில் இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையில் ஆவணங்கள் சிக்கியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
