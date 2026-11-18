ஸ்மார்ட் கண்ணாடியை பயன்படுத்தி 100க்கு 100 மதிப்பெண்.. தேர்விலும் புகுந்த ஏஐ....
தென்கொரியாவில் நடைபெற்ற தேசிய தேர்வில் மாணவர் ஒருவர் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஸ்மார்ட் கண்ணாடியை பயன்படுத்தி நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெற்று முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட சம்பவம் உலகளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த மாணவர் கண்ணாடியில் உள்ள மறைக்கப்பட்ட கேமரா மூலம் வினாக்களை புகைப்படம் எடுத்து AI கருவிக்கு அனுப்பி, அதன் மூலம் வந்த பதில்களை பார்த்தே தேர்வு எழுதியுள்ளார். இத்தகைய அதிநவீன முறைகேடுகள் தொடர்வதால், தேர்வுகளின் நம்பகத்தன்மையை காப்பது எப்படி என்பது குறித்து தென்கொரிய அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது.
இதுவரை வேலைவாய்ப்புகளை பறித்து வந்த செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம், தற்போது கல்வித்துறையிலும் நுழைந்து தேர்வுகளின் நேர்மைக்கு அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. இதுபோன்ற மோசடிகளை கண்டறிய தவறும் பட்சத்தில் கல்வி முறை சீரழியும் அபாயம் உள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, தேர்வுகளில் AI கண்ணாடிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் கருவிகளை பயன்படுத்துவோரை கண்டறிய புதிய கண்காணிப்பு முறைகளைக் கொண்டுவரவும், கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்கவும் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
தொழில்நுட்பத்தின் துஷ்பிரயோகம் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது என்பதற்கு இந்தச் சம்பவம் ஒரு சான்றாகும்.