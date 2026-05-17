  tn govenment order about tasmac shops
Last Modified: Sunday, 17 May 2026 (12:58 IST)

இரவு 10 மணிக்குள் கடைகளை மூடவேண்டும்!. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!..

Publish: Sun, 17 May 2026 (12:58 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (13:00 IST)
தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் தடுப்பு, டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவது போன்ற அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளை அரசே நடத்தினாலும் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் சேர்த்துக் வாங்குவது, இரவு 10 மணிக்கு மேலூம், காலை 10 மணிக்குள்ளும் கள்ளச்சந்தையில் சரக்கு விற்பது என தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. முந்தைய அரசு இதை கண்டு கொள்ளவில்லை. போலீசாரும் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை.

விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பின் டாஸ்மார்க் தொடர்பான பல அதிரடி அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. இரவு 10 மணிக்குள் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும்.. டாஸ்மாக் கடைகளில் மூடப்பட்டதை காவல்துறை அதிகாரிகள் புகைப்படம் எடுத்து குழுவில் பதிவிட வேண்டும் என சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

மேலும், எலைட் மதுபான கடைகள்(FL1) இரவு 11 மணியும், F12 கடைகள் இரவு 12 மணிக்குள்ளும் மூடப்பட வேண்டும் எனவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  அதோடு கள்ளச்சந்தையில் மதுபானத்தை விற்கக் கூடாது.. அப்படி விட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் காவல்துறை எச்சரித்திருக்கிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 23-ஆம் தேதி முதல் 25-ஆம் தேதி வரை புகழ்பெற்ற 3 நாள் பவித்ரோற்சவ விழா மிக விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்னதாக ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி மரக்கன்று பிரதிஷ்டையுடன் விழா தொடங்குகிறது.

டாஸ்மாக் கடைகளில் நள்ளிரவு மது விற்பனை: வெளி ஆட்களுக்கு ரூ.1,000 சம்பளம் என அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு!தமிழகத்தில் அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பல்வேறு புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வரும் நிலையில், தற்பொழுது ஒரு புதிய அதிர்ச்சிகரமான குற்றச்சாட்டு வெளிவந்துள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த நேரத்தைத் தாண்டி, இரவு நேரங்களில் வெளி ஆட்களைப் பணிக்கு அமர்த்தி கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்யப்படுவதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

த.வெ.க.வுக்கு அவசரப்பட்டு ஆதரவளிக்க வேண்டாம்: அதிமுகவினருக்கு டி.டி.வி.தினகரன் எச்சரிக்கை!தமிழக அரசியல் களம் தற்பொழுது புதிய திருப்பங்களை நோக்கி நகர்ந்து வரும் வேளையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து அதிமுகவினருக்கு அவர் பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இரவு 10 மணிக்குள் கடைகளை மூடவேண்டும்!. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!..தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்.

2 வருடங்கள் விஜயை விட்டுவிட வேண்டும்!.. பெரிய சவால்!.. ரஜினி சொன்ன அட்வைஸ்...நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசியது சர்ச்சையானது.