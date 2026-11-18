தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை!.. தவெக மீது அவதூறு.. 20 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு...
சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக்கடையில் நிஷாந்த் என்கிற நபர் உள்ளே புகுந்து 11.3 கோடி நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றார். போலீசாரின் விசாரணையில் மதுரையை சேர்ந்த யுடியூபர் மற்றும் இன்ஃபுளூயன்சர் மீனாட்சி நிஷாந்துக்கு உதவியது தெரியவந்தது.
முக்கியமாக மீனாட்சியின் பைக்கை எடுத்துக் கொண்டுதான் நிஷாந்த் நகைகளை கொள்ளையடிக்க சென்றது தெரியவந்தது. போலீசார் மீனாட்சியிடம் விசாரித்ததில் ஓரிடத்தில் 5 கிலோ நகைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதை போலீசார் மீட்டனர்..
தற்போது நிஷாந்தும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவர் கூறிய இடத்திலிருந்து மீதி நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. ஒருபக்கம் கைதான மீனாட்சி தவெக நிர்வகி என திமுக ஆதரவாளர்கள் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து 20க்கும் மேற்பட்ட சமூக வலைதள கணக்குகளை காவல்துறை கண்காணித்து வருவதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட கணக்கின் பதிவுகளை நீக்குவது தொடர்பாக டிஜிட்டல் முறையில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
தற்போது நிஷாந்தும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவர் கூறிய இடத்திலிருந்து மீதி நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. ஒருபக்கம் கைதான மீனாட்சி தவெக நிர்வகி என திமுக ஆதரவாளர்கள் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து 20க்கும் மேற்பட்ட சமூக வலைதள கணக்குகளை காவல்துறை கண்காணித்து வருவதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட கணக்கின் பதிவுகளை நீக்குவது தொடர்பாக டிஜிட்டல் முறையில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.