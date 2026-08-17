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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (15:15 IST)

நீட் தேர்வு ரத்தை அடுத்து நெட் தேர்வும் ரத்து.. ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம்...!

radhul gandhi
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:15 IST)
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ஆங்கிலம், வணிகவியல் மற்றும் சமூகவியல் பாடங்களுக்கான யுஜிசி நெட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற இத்தேர்வின் வினாத்தாள்களில் பல்வேறு பிழைகள் இருப்பதாக புகார்கள் எழுந்ததை தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என்று தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்தது. 
 
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், தவறான வினாத்தாள்களாலும் பழைய கேள்விகளாலும் தேர்வை ரத்து செய்துவிட்டு, மாணவர்களை மீண்டும் தேர்வு எழுத வைப்பது அநியாயம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
என்.டி.ஏ அமைப்பின் இந்த தவறுகளால் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் மீண்டும் தொலைதூர மையங்களுக்கு சென்று சிரமப்பட வேண்டியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். என்.டி.ஏ என்பது கல்வி அமைப்பு அல்ல, மாறாக மாணவர்களின் பணம், காலம் மற்றும் மனநலத்தை சுரண்டும் இயந்திரம் என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார். 
 
மேலும், வினாத்தாள் கசிந்தது குறித்தும் அமைப்பு பதிலளிக்கவில்லை எனக் கூறியுள்ள அவர், மத்திய அமைச்சரின் பதவி விலகல் முதல் படி மட்டுமே என்றும், என்.டி.ஏ நிர்வாகம் முழுமையாக பொறுப்புக்கூற வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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