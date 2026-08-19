இனி அவ்வளவு எளிதில் சிம்கார்டு வாங்க முடியாது.. மத்திய அரசின் புதிய கெடுபிடிகள்...
சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிகளை முற்றிலுமாக ஒடுக்கும் நோக்கில், புதிய சிம்கார்டுகள் வாங்குவதற்கான வழிமுறைகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
சமீபகாலமாக அதிகரித்து வரும் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் மற்றும் போலி சிம்கார்டு பயன்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்பு நிறுவனங்கள் இனி வாடிக்கையாளர்களின் ஆவணங்களை மிகத் துல்லியமாக சரிபார்க்க வேண்டும்.
அதன்படி, ஒரு நபர் அதிகபட்சமாக 9 சிம்கார்டுகள் மட்டுமே வைத்திருக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களை சேர்ந்த குடிமக்கள் அதிகபட்சம் 6 சிம்கார்டுகள் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் புதிய டிஜிட்டல் நுண்ணறிவுத் தளம் மூலமாக வாடிக்கையாளர்களின் தகவல்கள் உடனடியாக கண்காணிக்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்படும். பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் தொலைத்தொடர்பு சேவைகளை பயன்படுத்த இந்த முறை வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva