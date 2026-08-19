யுஜிசி நெட் தேர்வை மீண்டும் நடத்த கோரிய மனு... டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற UGC NET முழுவதுமாக மீண்டும் நடத்த கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. நாடு முழுவதும் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்கான தகுதியை நிர்ணயிக்க இந்தத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
நடப்பாண்டுக்கான முதல் கட்டத் தேர்வு கடந்த ஜூன் மாதம் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சில பாடங்களுக்கான வினாத்தாள்களில் பிழைகள் இருப்பதாகக் புகார்கள் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து, குறிப்பிட்ட சில பாடங்களுக்கு மட்டும் மறுதேர்வு நடைபெறும் என்று தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்தது. இதற்கிடையே, தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் பல்வேறு குளறுபடிகளைக் குறிப்பிட்டு, தேர்வு முழுவதையும் ரத்து செய்துவிட்டு மீண்டும் நடத்தக் கோரி தேர்வர் ஒருவர் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மனுதாரரின் கோரிக்கையை நிராகரித்து மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான திட்டமிட்டபடி மறுதேர்வுகள் மற்றும் இதர நடைமுறைகள் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பு தேர்வு எழுதிய லட்சக்கணக்கான மாணவர்களிடையே முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva