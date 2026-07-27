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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (18:22 IST)

அடுத்த போராட்டம் பஞ்சாபில்.. கரப்பான்பூச்சி அறிவிப்பு.. ஆம் ஆத்மி அரசு கொடுத்த ரியாக்சன்..

தேசியச் செய்திகள்
Written By: Webdunia
Published: Mon, 27 Jul 2026 (18:22 IST)
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டெல்லியில் கடந்த 36 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த போராட்டம், மத்திய கல்வி அமைச்சரின் ராஜினாமாவுடன் முடிவுக்கு வந்ததை தொடர்ந்து, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தலைவர் அபிஜித் திப்கே புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் மாணவர்களின் நலனுக்காக நடத்தப்பட்ட இந்த வெற்றிகரமான போராட்டத்தை தொடர்ந்து, பஞ்சாப் மாநிலத்தில் எழுந்ததாக கூறப்படும் தேர்வுத்தாள் கசிவு விவகாரம் குறித்தும் ஆய்வு செய்து வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது பதியப்பட்டுள்ள வழக்குகளை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
இதற்கிடையில், பஞ்சாப்பில் எந்தவிதமான தேர்வுத் தாள் கசிவும் நடக்கவில்லை என ஆம் ஆத்மி கட்சி திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. இது எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் பிரச்சாரம் என்று மணிஷ் சிசோடியா மற்றும் முதல்வர் பகவந்த் மான் ஆகியோர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். 
 
பல்கலைக்கழக தேர்வின் போது புளூடூத் பேனாக்களை பயன்படுத்தி காப்பியடிக்க முயன்ற மாணவர்களே தவிர, வினாத்தாள் லீக் ஆகவில்லை என்றும், இந்த சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட 21 பேர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பகவந்த் மான் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva
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