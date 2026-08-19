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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (18:36 IST)

இந்தியாவின் தேசிய பறவை காகம்? பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வில் ஏற்பட்ட குழப்பம்...

Soban Singh Jeena University
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (18:36 IST)
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உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோராவில் உள்ள சோபன் சிங் ஜீனா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சமீபத்தில் பி.எட் மற்றும் எம்.எட் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்தத் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட தேசியப் பறவை எது என்ற கேள்விக்கான விடை குறித்த விடைக் குறிப்பில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தேர்வு முடிந்ததும் பல்கலைக்கழகம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் விடைக்குறிப்பை வெளியிட்டது. இதில் ‘ஏ’ தொகுப்பு வினாத்தாளுக்கு மயில் என்று சரியான விடை குறிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில், ‘பி’, ‘சி’ மற்றும் ‘டி’ தொகுப்பு வினாத்தாள்களுக்குக் காகம் என்று தவறாக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது. இது தேர்வர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதுடன், பல்கலைக்கழகத்தின் தேர்வுப் பணிகள் குறித்துக் கடுமையான விமர்சனங்களையும் எழுப்பியது.
 
இது குறித்துப் பேசிய பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் தேவேந்திர சிங் பிஷ்ட், கணினித் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாகவே இந்தத் தவறு நேர்ந்ததாக விளக்கம் அளித்தார். உடனடியாக இந்தத் தவறு சரி செய்யப்பட்டு, திருத்தப்பட்ட புதிய விடைக் குறிப்பு பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும், தேர்வர்கள் உடனடியாக இணையதளத்தைப் பார்வையிட்டுத் திருத்தப்பட்ட விடைக் குறிப்பைப் சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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