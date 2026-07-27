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  4. Student Protests and the Reality of FIRs: Why Young Demonstrators Mask Up
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (08:51 IST)

நீட் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் பாஸ்போர்ட், விசா பெறுவதில் சிக்கலா? சட்ட வல்லுனர்கள் எச்சரிக்கை...

மாணவர் போராட்டம்
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (08:51 IST)
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நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டங்களில் கலந்துகொள்ளும் மாணவர்களின் எதிர்காலம் மற்றும் அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு குறித்து சட்ட நிபுணர்கள் பல்வேறு எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளனர். 
 
டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின்போது, தங்களின் அடையாளங்களை முகமூடிகள் மூலம் மறைத்துக்கொண்டு மாணவர்கள் கலந்துகொண்டது மிகுந்த விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறையின் தீவிர முக அடையாளம் காணும் கேமராக்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு முறைகள் காரணமாக, தங்களுக்கு எதிரான வழக்குகளால் எதிர்காலத்தில் பாஸ்போர்ட், விசா பெறுவதிலும் உயர் கல்வி வாய்ப்புகளை அடைவதிலும் சிக்கல் ஏற்படலாம் என்று மாணவர்கள் அஞ்சுகின்றனர்.
 
சட்ட விதிகளின்படி, வெறும் முதல் தகவல் அறிக்கை  பதிவு செய்யப்பட்டவுடனேயே அது ஒருவரை குற்றவாளியாக மாற்றிவிடாது என்றும், நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடக்கும்போதே அது தொடர்பான பதிவுகள் தீவிரமாக பார்க்கப்படும் என்றும் சட்ட வல்லுநர்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றனர். 
 
இருப்பினும், வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போதும், அரசு அல்லது தனியார் துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகளுக்கு பின்னணி சரிபார்ப்பு நடக்கும்போதும் இந்த வழக்குகளின் விவரங்கள் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.
 
அமைதியான முறையில் போராடும் உரிமை இந்திய குடிமக்களுக்குரிது என்றாலும், முதல் தகவல் அறிக்கை குறித்த நடைமுறை சிக்கல்களால் இளம் தலைமுறையினர் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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