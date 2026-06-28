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போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்!.. துவங்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்!...
தமிழக முழுவதும் இன்று குழந்தைகளுக்கு தமிழக அரசு சார்பாக சொட்டு மருந்து கொடுக்கப்படவிருக்கிறது.போலியோ சொட்டு மருந்து மூலம் கடந்த சில வருடங்களில் போலியோ என்பது இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது. இனி வரும் குழந்தைகளுக்கு போலியோ நோய் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆண்டு தோறும் இலவச சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில்தான், சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளி வளாகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை இன்று காலை தொடங்கி வைத்தார். சில குழந்தைகளுக்கு முதல்வர் விஜய் சொட்டு மருந்து செலுத்தினார். சில குழந்தைகளுக்கு பொம்மையும் கொடுத்தார்..
தமிழகத்தின் இன்று மட்டும் சுமார் 52.91 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கப்படவுள்ளது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், அங்கன்வாடி மையங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், சுங்கச்சாவடிகள், சோதனை சாவடிகள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் மக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்கள் என மொத்தம் 43 ஆயிரத்து 51 மையங்களில் போலியோ மருந்து கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ,
இந்நிலையில்தான், சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலை பள்ளி வளாகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை இன்று காலை தொடங்கி வைத்தார். சில குழந்தைகளுக்கு முதல்வர் விஜய் சொட்டு மருந்து செலுத்தினார். சில குழந்தைகளுக்கு பொம்மையும் கொடுத்தார்..
தமிழகத்தின் இன்று மட்டும் சுமார் 52.91 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கப்படவுள்ளது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், அங்கன்வாடி மையங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், சுங்கச்சாவடிகள், சோதனை சாவடிகள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் மக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்கள் என மொத்தம் 43 ஆயிரத்து 51 மையங்களில் போலியோ மருந்து கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ,
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.