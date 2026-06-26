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Last Updated : Friday, 26 June 2026 (17:40 IST)

தவெக அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவை வாபஸ் பெற மாட்டோம்: மார்க்கிஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதி...

தமிழ்நாடு அரசியல்
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (17:37 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (17:40 IST)
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தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவை ஒருபோதும் வாபஸ் பெறமாட்டோம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவெக ஆட்சி இன்னும் சில மாதங்களில் கவிழ்ந்துவிடும் என்று வதந்திகளைப் பரப்பி, திரைமறைவில் கவிழ்ப்பு ஜோசிடம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் அதிர்ச்சியைத் தந்துள்ளது.
 
கூட்டணியில் இருக்கும் விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் அமைச்சரவையில் இருந்து விலகப் போவதாக தொடர்ந்து மிரட்டல் விடுத்து வரும் சூழலில், மற்ற கூட்டணிக் கட்சிகள் அனைத்தும் முதலமைச்சர் விஜய் பின்னால் பாறை போல உறுதியாக நின்று தங்களது ஆதரவை பிரகடனப்படுத்தியுள்ளனர். 
 
சுமார் ஒன்றே முக்கால் கோடி மக்களின் பேராதரவோடு அமைந்துள்ள தவெக அரசு, தனது 5 ஆண்டுகால ஆட்சியை முழுமையாக நிறைவு செய்யும் என்றும், மலிவான அரசியலில் தங்களுக்கு உடன்பாடில்லை என்றும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் முகத்திலடித்தாற்போல் கூறியுள்ளனர்.
 
மேலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் தவெக அமைச்சரவையில் நீடிப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. ஒருவேளை விசிக வெளியேறினாலும், அந்த இடத்தை நிரப்ப டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸின் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி  உள்ளே வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. 
 
கூட்டணிக் கட்சிகளின் இந்த அசைக்க முடியாத ஒற்றுமையால், விஜய்யின் ஆட்சியை வீழ்த்த நினைக்கும் திமுகவின் அத்தனை அரசியல் கணக்குகளும் தவிடுபொடியாகி, தவெக அரசின் பலம் மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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