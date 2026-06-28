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Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (20:10 IST)

இனிமா எல்லா பஸ்ஸும் ஏசிதான்!. விஜய் சொல்லிட்டாரு!.. அமைச்சர் பேட்டி!...

vijay bus
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (20:10 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (20:11 IST)
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தமிழக முதல்வர் விஜய் சமீபத்தில் தமிழக அரசு சார்பாக வாங்கிய புதிய பேருந்துகளை தொடங்கி வைத்தார். அப்போது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து பெரம்பூர் வரை அவர் அரசு பேருந்தில் பயணித்தார். இது தொடர்பான வீடியோக்களும், புகைப்படங்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலானது.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் ‘தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பேருந்துகளிலும் மகளிர் இலவசமாக பயணம் செய்வது குறித்து ஆலோசனை செய்து வருகிறோம். அதற்கான அறிவிப்பை முதல்வர் விரைவில் வெளியிடுவார்.

போக்குவது துறையில் ஒவ்வொரு திட்டங்களாக செயல்படுத்தி வருகிறோம்.
சமீபத்தில் முதல்வர் பேருந்தில் பயணத்ததை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். தமிழக மக்கள் எல்லோரும் ஏசி பேருந்தில்தான் செல்ல வேண்டும் என்பது முதல்வரின் விருப்பம். எனவே, இனிமேல் புதிதாக வாங்கப்படும் எல்லா பேருந்துகளும் ஏசியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பது முதலமைச்சரின் விருப்பம். அதை எப்படி செயல்படுத்துவது என ஆலோசனை செய்து வருகிறோம்.. இது மக்களுக்கான ஆட்சி’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.

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