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ரூ.27 லட்சத்துக்கு மருத்துவ காப்பீடு!.. அரசு ஊழியர்களுக்கு செம ஜாக்பாட்!...
தற்போது தவெக அரசு அமைந்துள்ள நிலையில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கு புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் தகுதி உடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் அமலுக்கு வந்திருக்கிறது.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் 7.50 லட்சம் வரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ உதவியை பெற முடியும் எனவும் 46 வகையான தீவிர நோய்களுக்கு குடும்பத்திற்கு 12 லட்சம் வரை சிகிச்சை பெற முடியும் எனவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
அதோடு கார்ப்பஸ் நிதி மூலம் கூடுதலாக ரூ.15 லட்சம் வரை உதவி கிடைக்கும் என்பதால் மொத்தம் ரூ.27 லட்சம் வரை மருத்துவ உதவியை பெற முடியும் என அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 2992 சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளை அரசு ஊழியர்கள் பெற முடியும்.
இதற்காக 1535 தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு தூய்மை பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி மற்றும் சத்துணவு ஊழியர்களும் இந்த திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது, மேலும் குறைந்த ஊதியம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு பிரீமியத்தை அரசே செலுத்தும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் 7.50 லட்சம் வரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ உதவியை பெற முடியும் எனவும் 46 வகையான தீவிர நோய்களுக்கு குடும்பத்திற்கு 12 லட்சம் வரை சிகிச்சை பெற முடியும் எனவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
அதோடு கார்ப்பஸ் நிதி மூலம் கூடுதலாக ரூ.15 லட்சம் வரை உதவி கிடைக்கும் என்பதால் மொத்தம் ரூ.27 லட்சம் வரை மருத்துவ உதவியை பெற முடியும் என அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 2992 சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளை அரசு ஊழியர்கள் பெற முடியும்.
ரூ.27 லட்சத்துக்கு மருத்துவ காப்பீடு!.. அரசு ஊழியர்களுக்கு செம ஜாக்பாட்!...
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யார் யாரிடம் எவ்வளவு பார்ட்டி ஃபண்ட்? பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்ய முதல்வர் முடிவு?
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது "பார்ட்டி ஃபண்ட்" முறைகேடு விவகாரத்தால் பெரும் அதிர்வலைகளை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் டாஸ்மாக் பெட்டிகள், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் மின்சாரத் துறையில் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் லஞ்ச வசூல் வேட்டை நடந்ததாக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் ஆகியோர் சட்டமன்றத்தில் அடுக்கடுக்கான புகார்களை முன்வைத்துள்ளனர்.
தவெக அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவை வாபஸ் பெற மாட்டோம்: மார்க்கிஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதி...
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவை ஒருபோதும் வாபஸ் பெறமாட்டோம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவெக ஆட்சி இன்னும் சில மாதங்களில் கவிழ்ந்துவிடும் என்று வதந்திகளைப் பரப்பி, திரைமறைவில் கவிழ்ப்பு ஜோசிடம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் அதிர்ச்சியைத் தந்துள்ளது.