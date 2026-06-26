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10 ஆயிரம் பேருடன் தவெகவில் இணையும் விஜய பாஸ்கர்?!.. தேதி குறிச்சாச்சி!..
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று விட்டது. இதன் காரணமாக அதிமுக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சியாக கூட அமர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் தொடர்ந்து அதிமுக தோல்வியை சந்தித்து வருவதால் அதிருப்தியடைந்த சிவி சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான 24 எம்எல்ஏக்கள் தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தனர்.
அந்த எம்.எல்.ஏ-க்களில் சி.விஜயபாஸ்கரும் ஒருவர். அவர்கள் அனைவரும் தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். ஒரு பக்கம் அந்த எம்.எல்.ஏக்களில் 4 பே பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து விட்டனர்..
சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அப்போதே அவர் விரைவில் தவெகவில் இணையவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் இப்போது வரை அது நடக்கவில்லை. இந்நிலையில்தான், வருகிற ஜூலை 2ம் தேதி அவர் 10 ஆயிரம் ஆதரவாளர்களுடன் தவெகவில் இணையவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது
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அந்த எம்.எல்.ஏ-க்களில் சி.விஜயபாஸ்கரும் ஒருவர். அவர்கள் அனைவரும் தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். ஒரு பக்கம் அந்த எம்.எல்.ஏக்களில் 4 பே பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து விட்டனர்..
சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அப்போதே அவர் விரைவில் தவெகவில் இணையவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் இப்போது வரை அது நடக்கவில்லை. இந்நிலையில்தான், வருகிற ஜூலை 2ம் தேதி அவர் 10 ஆயிரம் ஆதரவாளர்களுடன் தவெகவில் இணையவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது
.
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Samsung Galaxy M47 5G.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு...!
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துள்ள சாம்சங் நிறுவனம், தனது அடுத்த அதிரடி தயாரிப்பான Samsung Galaxy M47 5G மொபைலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகிவிட்டது. Next Level Monster என்ற மிரட்டலான அடைமொழியுடன் வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், ஜூன் 29 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.
முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் ஒன்றிய அரசு இல்லை.. அதற்கு பதிலாக இந்திய அரசு... இணக்கமாக செல்கிறாரா?
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன் அரசு சார்பில் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளில் மத்திய அரசை குறிக்க "ஒன்றிய அரசு" என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக "இந்திய அரசு" என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் டெல்லி அரசை "ஒன்றிய அரசு" என்றே தொடர்ந்து அழைத்து வந்த நிலையில், புதிய முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.