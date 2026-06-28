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13 வயது சிறுமியை ஹோட்டல் உரிமையாளருக்கு விற்ற ரிக்ஷா ஓட்டுனர்.. 5 நாட்களில் 30 பேர் பாலியல் பலாத்காரம்...
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஸ்ரீ கங்காநகரில் 13 வயது சிறுமி ஒருவர், ஐந்து நாட்களில் 30-க்கும் மேற்பட்ட நபர்களால் தொடர்ச்சியாகப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட கொடூர சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
வீட்டை விட்டு காணாமல் போன அச்சிறுமியை, ரிக்ஷா ஓட்டுநர் ஒருவர் ஹோட்டல் உரிமையாளர் ஒருவருக்கு விற்றுள்ளார். அங்கிருந்து பல ஹோட்டல்களுக்கு மாற்றப்பட்டு, அச்சிறுமி இந்த கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு வலி ஏற்படும் போதெல்லாம், குற்றவாளிகள் அவரை கட்டாயப்படுத்தி மது அருந்தச் செய்ததாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தை மூடிமறைக்க முயன்ற பல ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் மற்றும் மேலாளர்களைப் போலீசார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், ஸ்ரீ கங்காநகரில் சட்டவிரோதமாக இயங்கும் 150-க்கும் மேற்பட்ட ஹோட்டல்களை மூட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்துள்ளது.
இந்த கொடூரத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியினர் தீவிரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கரண்பூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ரூபிந்தர் சிங் குன்னர் இப்போராட்டத்தில் பங்கேற்று, குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும், உள்ளூர் காவல் துறை அதிகாரிகளை சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் வெடிக்கும் எனவும் எதிர்க்கட்சிகள் எச்சரித்துள்ளன.
Edited by Siva
தவெகவில் சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்களை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை? பரபரப்பு தகவல்...!
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளைத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சந்திக்கவிருந்த திட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்திய தேர்தல் தோல்விகளைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முக்கியப் புள்ளிகள் பலர் த.வெ.க-வில் இணைந்து வருகின்றனர்.
ரயில்வே இணை அமைச்சர் ஒரு தேச துரோகி, அவரை நம்பி ரயிலில் செல்ல முடியாது: ராகுல் காந்தி
டெல்லியில் இருந்து கோட்டா பகுதிக்கு செல்வதற்காக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்திக்கு ரயிலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் திடீரென தனது பயணத்தை ரத்து செய்ய கோரியது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தான் ரயிலில் பயணம் செய்யும் விபரம் மத்திய ரயில்வே அமைச்சருக்கு தெரிந்துவிட்டது என்பதால், இந்த முடிவை எடுத்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.
டெல்லி பிரதிநிதி என்பது தவெக மற்றும் முதல்வரின் விவகாரம், அதில் தலையிட முடியாது: திருமாவளவன்
முதலமைச்சருக்கு நெருக்கமான ஒருவருக்கு டெல்லிக்கான சிறப்புப் பிரதிநிதி பதவி வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் எவ்விதத் தவறும் இல்லை என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நியமனம் என்பது முழுக்க முழுக்க அவர்களது உட்கட்சி விவகாரம் என்றும், இது ஒரு நேரடி அரசுப் பதவி கிடையாது என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: