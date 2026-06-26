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யார் யாரிடம் எவ்வளவு பார்ட்டி ஃபண்ட்? பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்ய முதல்வர் முடிவு?
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது "பார்ட்டி ஃபண்ட்" முறைகேடு விவகாரத்தால் பெரும் அதிர்வலைகளை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் டாஸ்மாக் பெட்டிகள், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் மின்சாரத் துறையில் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் லஞ்ச வசூல் வேட்டை நடந்ததாக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் ஆகியோர் சட்டமன்றத்தில் அடுக்கடுக்கான புகார்களை முன்வைத்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, மின்சாரத் துறையில் 35% வரை கமிஷன் வாங்கப்பட்டதாகவும், 2021-ல் கேங் மேன் பணிக்காக 5,000 பேரிடம் பணம் பெற்று ஏமாற்றியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இந்த குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "யார் மூலம் பணம் வசூலிக்கப்பட்டது என்பதை ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா?" என்று ஆளுங்கட்சிக்கு சவால் விடுத்துள்ளார்.
இந்த சவாலை எதிர்கொள்ளும் விதமாக, வரவிருக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், கடந்த ஆட்சியில் நடந்த "பார்ட்டி ஃபண்ட்" வசூல் குறித்த முழுமையான ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை சட்டசபையில் உடைக்க முதல்வர் விஜய் அதிரடியாக திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த மோதலால் தமிழக அரசியலில் அடுத்தடுத்த பரபரப்புகள் தொற்றிக்கொண்டுள்ளன.
Edited by Siva
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முக ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்த பிரேமலதா.. கூட்டணி மாறுகிறதா தேமுதிக?
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