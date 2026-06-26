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Last Modified: Friday, 26 June 2026 (16:28 IST)

போதைப்பொருள் விற்பனை!.. ஆர்டர் போட்ட விஜய்!.. டீலரை தூக்கிய காவல்துறை!..

cm vijay
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (16:28 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (16:31 IST)
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தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில் ஒன்று போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை. தமிழகமெங்கும் போதைப்பொருள் பழக்கம் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் அதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என தமிழக காவல்துறைக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து இதற்கென்று ஒரு தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டது. அந்த தனிப்படை முதல்வரின் கண்காணிப்பின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு படையின் முதல் அதிரடி நடவடிக்கையாக சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் போதைப்பொருள் விற்பனை விவாகரத்தில் தொடர்புள்ள முக்கிய டீலர் மகாராஷ்டிராவில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..

அவரிடமிருந்து 350 கிராம் மெத் உள்ளிட்ட உயர் ரக போதை பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. போதைப்பொருளை விற்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக கைது செய்யப்படுவார்கள் என தமிழக காவல்துறை எச்சரித்திருக்கிறது.

போதைப்பொருள் விற்பனை!.. ஆர்டர் போட்ட விஜய்!.. டீலரை தூக்கிய காவல்துறை!..

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