தொடர்புடைய செய்திகள்
- 10 ஆயிரம் பேருடன் தவெகவில் இணையும் விஜய பாஸ்கர்?!.. தேதி குறிச்சாச்சி!..
- மராத்தான் ஓடிய ஒரே முதலமைச்சர் விஜய்தான்!.. ட்ரோலில் சிக்கிய ஆதவ் அர்ஜுனா...
- மராத்தான் ஓட்டத்தில் முதல்வர்... 30 நிமிடங்கள் அசராமல் ஓடி அசத்திய விஜய்!...
- தவெக அரசின் வெள்ளை அறிக்கை வெறும் ரீல்ஸ்: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சாடல்!
- திருவண்ணாமலை கோவில் பணி!.. நேர்முக தேர்வு ரத்து!.. தவெக அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி...
போதைப்பொருள் விற்பனை!.. ஆர்டர் போட்ட விஜய்!.. டீலரை தூக்கிய காவல்துறை!..
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில் ஒன்று போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை. தமிழகமெங்கும் போதைப்பொருள் பழக்கம் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் அதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என தமிழக காவல்துறைக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து இதற்கென்று ஒரு தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டது. அந்த தனிப்படை முதல்வரின் கண்காணிப்பின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு படையின் முதல் அதிரடி நடவடிக்கையாக சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் போதைப்பொருள் விற்பனை விவாகரத்தில் தொடர்புள்ள முக்கிய டீலர் மகாராஷ்டிராவில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..
அவரிடமிருந்து 350 கிராம் மெத் உள்ளிட்ட உயர் ரக போதை பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. போதைப்பொருளை விற்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக கைது செய்யப்படுவார்கள் என தமிழக காவல்துறை எச்சரித்திருக்கிறது.
இதைத்தொடர்ந்து இதற்கென்று ஒரு தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டது. அந்த தனிப்படை முதல்வரின் கண்காணிப்பின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு படையின் முதல் அதிரடி நடவடிக்கையாக சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் போதைப்பொருள் விற்பனை விவாகரத்தில் தொடர்புள்ள முக்கிய டீலர் மகாராஷ்டிராவில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..
அவரிடமிருந்து 350 கிராம் மெத் உள்ளிட்ட உயர் ரக போதை பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. போதைப்பொருளை விற்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக கைது செய்யப்படுவார்கள் என தமிழக காவல்துறை எச்சரித்திருக்கிறது.
போதைப்பொருள் விற்பனை!.. ஆர்டர் போட்ட விஜய்!.. டீலரை தூக்கிய காவல்துறை!..
திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடும் திட்டம் இருக்கா?!.. மு.க.ஸ்டாலின் பதில் இதுதான்!..
முக ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்த பிரேமலதா.. கூட்டணி மாறுகிறதா தேமுதிக?
சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினின் இல்லத்திற்கு, தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேரில் சென்று அவரை சந்தித்து பேசியுள்ளார். இந்ச் சந்திப்பின் போது பிரேமலதாவுடன் அவரது சகோதரரும் தேமுதிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான எல்.கே.சுதீஷும் உடனிருந்தார்.
சென்னை - வேளாங்கன்னி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்.. புறப்படும் இடம் மாற்றம் குறித்த அறிவிப்பு...!
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வந்த பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, அங்கிருந்து புறப்பட வேண்டிய வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் கடந்த சில நாட்களாக தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தற்காலிகமாக இயக்கப்பட்டு வந்தது. இதனால் தென்சென்னை மற்றும் வடசென்னை பகுதி பயணிகள் வேளாங்கண்ணி செல்ல தாம்பரம் வரை செல்ல வேண்டிய சூழல் இருந்தது.