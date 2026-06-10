  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cm vijay announced full govt respec to bharathi raja
Written By
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (10:15 IST)

பாரதிராஜா உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை!. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...

vijay
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (10:15 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (10:17 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவின் முகத்தை மாற்றியவர் இயக்குனர் பாரதிராஜா. தேனி மாவட்டத்திலிருந்து சென்னைக்கு வந்து 16 வயதினிலே திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானார். தமிழ் திரைப்படங்கள் ஸ்டுடியோக்களில் மட்டுமே எடுக்கப்பட்ட அந்த காலத்தில் வயல்வெளிகளில் படங்களை எடுத்தார் பாரதிராஜா.
 
பல புதுமுக நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகளை அறிமுகம் செய்து வைத்தார். தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழர்கள் வாழ்க்கை, கிராமத்து வாழ்க்கை, கிராமத்து காதல், சாதி எதிர்ப்பு மற்றும் கிராமத்து வாழ்வியலை மண்வாசனையோடு அப்படியே திரைப்படங்களில் பிரதிபலித்தார்.  இவரிடம் உதவியாளராக இருந்த பாக்கியராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் பின்னால் பெரிய இயக்குனர்களாக மாறினார்கள். ஒரு இயக்குனர் தலைமுறையையே உருவாக்கிய பெருமை பாரதிராஜாக்கு உண்டு. 6 முறை தேசிய விருதை பெற்றுள்ளார்.
 
வயது முப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பாரதிராஜா கடந்த சில நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் மரணமடைந்தார். அவரிடம் மறைவுக்கு திரைத்திறையிலிருந்து பலரும் நேரில் சென்றும், சமூகவலைத்தளங்களிலும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கல். தமிழக முதல்வர் விஜய், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், நாம் கட்சி தமிழர் சீமான் ஆகியோர் நேரில் சென்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்
 
இந்நிலையில்தான், உடல்நலக்குறைவால் காலமான இயக்குனர் பாரதிராஜா உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் விஜய் தற்போது அறிவித்திருக்கிறார்.

அதெப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி போஸ்ட் போடுவாங்க.. அண்ணாமலை இன்னும் பாஜகவில் தான் இருக்கின்றாரா?

அதெப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி போஸ்ட் போடுவாங்க.. அண்ணாமலை இன்னும் பாஜகவில் தான் இருக்கின்றாரா?பாஜகவில் இருந்து விலகியதாக கூறப்பட்ட அண்ணாமலை மற்றும் பாஜக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் ஆகிய இரு முக்கிய தலைவர்களும் தங்களது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் ஒரே மாதிரியான வாசகங்களை கொண்ட பதிவை வெளியிட்டுள்ளது தற்பொழுது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாரதிராஜாவுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் விஜய்!.. வைரல் போட்டோஸ்!..

பாரதிராஜாவுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் விஜய்!.. வைரல் போட்டோஸ்!..தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத இயக்குனராக இருப்பவர் பாரதிராஜா. அவரின் படைப்புகள் கிராமத்து வாழ்க்கை, காதல், குரோதம், கோபம், அன்பு என கிராமத்து மனிதர்களிடையே இருந்த எல்லா உணர்வுகளையும் பிரதிபலித்தது.

மம்தா பானர்ஜி கட்சியில் இன்னொரு விக்கெட்.. கட்சியில் இருந்து விலகிய சுஷ்மிதா தேவ்..

மம்தா பானர்ஜி கட்சியில் இன்னொரு விக்கெட்.. கட்சியில் இருந்து விலகிய சுஷ்மிதா தேவ்..மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியை இழந்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து அதன் மாநிலங்களவை எம்பி சுஷ்மிதா தேவ் திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளார். மம்தா பானர்ஜியின் தலைமைக்கு இந்த ராஜினாமா மற்றுமொரு பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

சினிமா பிரபலங்களை வீட்டில் மட்டும் விஜய் சந்திப்பதன் பின்னணி?!.. அதுவும் கரெக்ட்தான்...

சினிமா பிரபலங்களை வீட்டில் மட்டும் விஜய் சந்திப்பதன் பின்னணி?!.. அதுவும் கரெக்ட்தான்...எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவை தொடர்ந்து திரை திரைப்படத்துறையிலிருந்து மீண்டும் ஒருவர் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார்.

பக்கா பிளானோடு டெல்லி சென்ற விஜய்!. 3 நாட்களில் யாரோடெல்லாம் மீட்டிங்?..

பக்கா பிளானோடு டெல்லி சென்ற விஜய்!. 3 நாட்களில் யாரோடெல்லாம் மீட்டிங்?..தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 நாள் அரசு பயணமாக இன்று காலை 10 மணி அளவில் சென்னையிலிருந்து தனி விமான மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார் .