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நாளை மீண்டும் டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. ராகுலை சந்திப்பாரா?
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கும் நிலையில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். எனவே நாளையுடன் அவர் பதவியேற்று ஒரு மாதம் முடிவடையப் போகிறது.
இந்நிலையில்தான், தமிழக முதல்வர் விஜய் நாளை டெல்லி செல்கிறார். முதல்வர் விஜய் ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லி சென்று அங்கு பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார். அடுத்த நாள் அவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி ஆகியோரை சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் சில காரணங்களால் அது நடக்கவில்லை. எனவே அடுத்த நாள் காலையிலேயே அவர் சென்னை திரும்பி விட்டார்..
இந்நிலையில்தான் நாளை காலை 8 மணியளவில் முதல்வர் விஜய் தனி விமானம் சென்னையிலிருந்து டெல்லி செல்கிறார். பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளார். அனேகமாக நாளை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி ஆகியோரை விஜய் சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!
தமிழக பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்ககங்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி நிரவல் மற்றும் பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்களின் இடமாறுதல் கோரிக்கைகளுக்காக வரும் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 17 வரை ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணி
தமிழகத்தில் தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் மிக நல்ல மாற்றம் தென்படுவதாகவும், முந்தைய காலங்களை விட ஊழல் பெருமளவில் குறைந்திருப்பதாகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டியுள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இன்னும் ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத நிலையில், அவர்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக மதிப்பிட அரசுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.