  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ajth kumar having 4 directors in his list
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (15:30 IST)

அஜித் லிஸ்ட்டில் 4 இயக்குனர்கள்!.. அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவது யார்?..

ajithkumar
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (15:30 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (15:31 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான நடிகராக இருப்பவர் அஜித்குமார். விஜய்க்கு அடுத்து அதிக ரசிகர்களை கொண்டிருப்பவர். பல வருடங்களுக்கு முன்பே தனது ரசிகர் மன்றத்தை கலைத்து விட்டாலும் இவருக்கான ரசிகர்கள் குறையவில்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதன் பின்னர்தான் இவருக்கு ரசிகர்கள் அதிகரித்தார்கள்.
 
கோலிவுட்டில் விஜய்க்கு அடுத்து அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராக அஜித் இருக்கிறார். தற்போது விஜய் அரசியலுக்கு சென்று விட்ட நிலையில் கார் ரேஸில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவரின் குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் வெளியாகி ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது. அடுத்த படம் இப்போது வரை துவங்கப்படவில்லை.
 
அஜித் 135 கோடி வரைக்கும் சம்பளம் கேட்பதால் இந்த படத்தை தயாரிக்க தயாரிப்பாளர் யாரும் முன் வரவில்லை என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது. ஆனாலும், அஜித் தன்னை அழைப்பர் என  சிறுத்தை சிவா, ஏ.எல் விஜய், வெங்கட் பிரபு மற்றும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் ஆகிய நான்கு இயக்குனர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நான்கு பேரில் யாரை அஜித் அழைப்பார் என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

அஜித் லிஸ்ட்டில் 4 இயக்குனர்கள்!.. அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவது யார்?..

அஜித் லிஸ்ட்டில் 4 இயக்குனர்கள்!.. அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவது யார்?..தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான நடிகராக இருப்பவர் அஜித்குமார். விஜய்க்கு அடுத்து அதிக ரசிகர்களை கொண்டிருப்பவர்.

கவர்ச்சியா நடிக்க மாட்டேன்னு நடிகை சொல்லணும்!.. பெத்தி சர்ச்சைக்கு நித்யா மேனன் கருத்து!..

கவர்ச்சியா நடிக்க மாட்டேன்னு நடிகை சொல்லணும்!.. பெத்தி சர்ச்சைக்கு நித்யா மேனன் கருத்து!..பெரும்பாலான திரைப்படங்களில் நடிகையை கவர்ச்சி காட்டுவதற்காகவே பயன்படுத்துவது என்பது தற்போது அதிகரித்து விட்டது.

Peddi: வசூலை வாரிக்குவிக்கும் பெத்தி!.. 5 நாள் கலெக்‌ஷன் ரிப்போர்ட் இதோ!...

Peddi: வசூலை வாரிக்குவிக்கும் பெத்தி!.. 5 நாள் கலெக்‌ஷன் ரிப்போர்ட் இதோ!...தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் ராம் சரண். ராஜமவுலி இயக்கத்தில் உருவான ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்திலும் நடித்திருந்தார்

பக்கா ஆக்சன்!. பக்கா மாஸ்!.. ஸ்லம்டாக் 33 டெம்பிள் ரோட் டீசர் வீடியோ!...

பக்கா ஆக்சன்!. பக்கா மாஸ்!.. ஸ்லம்டாக் 33 டெம்பிள் ரோட் டீசர் வீடியோ!...தெலுங்கில் முக்கிய இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் பூரி ஜெகன். தெலுங்கில் அதிரடி ஆக்சன் திரைப்படங்களை இயக்கி வருபவர் இவர்.

அஜித் போடும் கண்டிஷன்!.. தெறிச்சி ஓடும் புரடியூசர்ஸ்!.. புது படத்துக்கு சிக்கல்!..

அஜித் போடும் கண்டிஷன்!.. தெறிச்சி ஓடும் புரடியூசர்ஸ்!.. புது படத்துக்கு சிக்கல்!..கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். நடிப்பது மட்டுமின்றி கடந்த சில வருடங்களாக கார் ரேஸிலும் அவர் ஈடுபட்டு வருகிறார்.