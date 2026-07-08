  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cm strict order to tvk minsters on inspection
Written By
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (11:44 IST)

ட்ரோல் பண்றாங்க!.. இனிமே இதுதான்!. அமைச்சர்களுக்கு விஜய் போட்ட ஆர்டர்!..

vijay
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (11:44 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (11:45 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தவெக ஆட்சியில் ஒரு சில எம்.எல்.ஏக்களை தவிர மற்ற எல்லாருமே புதியவர்கள். அதிலும் அமைச்சர்களில் 95 சதவீதம் புதியவர்கள். இப்பொழுதுதான் எம்.எல்.ஏ பணியையும், அமைச்சர் பணியையும், துறை சார்ந்த பணிகளையும்  அவர்கள் கற்று வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம், ஆய்வு என்கிற தனக்கு சம்பந்தமில்லாத துறையில் அமைச்சர்கள் செய்யும் செயல் வீடியோவாக வெளியாகி தொடர்ந்து ட்ரோலில் சிக்கி வருகிறது. இது முதல்வர் விஜய்க்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

சமீபத்தில் தொழிற்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா ஒரு அரசு பள்ளிக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி அங்கே ஒரு குழந்தையிடம் ஆங்கிலத்தில் பேசிய இந்த வீடியோ கடும் ட்ரோலையும், கண்டனங்களையும் சந்தித்தது. உதயநிதி ஸ்டாலின், சீமான் உள்ளிட்ட பலரும் அமைச்சரின் செயல்பாட்டை கண்டித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில்தான், அமைச்சர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு புதிய உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறாராம். அதாவது இனிமேல் துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் மட்டுமே அவருடைய துறைகளில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். வேறு துறை பணிகளை ஆய்வு செய்ய அமைச்சர்கள் செல்லக்கூடாது’ என்று கறாராக சொல்லிவிட்டாராம்.

பால் விலை உயர்கிறது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!.. முகவர்கள் கண்டனம்..

பால் விலை உயர்கிறது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!.. முகவர்கள் கண்டனம்..தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால் மற்றும் தயிர் விலையை தற்போது லிட்டருக்கு 4 ரூபாய் உயர்த்தியிருக்கிறது.

41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கொடுக்க கூடாது: நாம் தமிழர் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையீடு..

41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கொடுக்க கூடாது: நாம் தமிழர் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையீடு..கரூரில் அண்மையில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசல் அசம்பாவிதத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு சார்பில் அரசு வேலை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மறுநாள் கரூர் செல்ல உள்ள நிலையில், இந்த அரசு வேலை வழங்கும் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

இனி அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ் அப் மூலம் ஓபி சீட்டு.. வரிசையில் நிற்க வேண்டாம்...

இனி அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ் அப் மூலம் ஓபி சீட்டு.. வரிசையில் நிற்க வேண்டாம்...தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் சீட்டு பெறுவதற்காக பொதுமக்கள் அதிகாலையிலிருந்தே நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இனி பொதுமக்கள் தங்களின் வீட்டிலிருந்தே வாட்ஸ்அப் செயலி மூலம் மிக எளிதாக ஓபி சீட்டுகளை பெற்று கொள்ளலாம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜயை அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இது நடந்திருக்குமா?!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆதங்கம்!..

விஜயை அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இது நடந்திருக்குமா?!.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆதங்கம்!..தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்ப்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடி விட்டதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் பலரும் சிக்கினார்.

விஜயை சீண்ட சட்டசபையில் சீமான் இருக்கணும்!.. உதயநிதியின் ஆசை நிறைவேறுமா?..

விஜயை சீண்ட சட்டசபையில் சீமான் இருக்கணும்!.. உதயநிதியின் ஆசை நிறைவேறுமா?..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்து விட்டது.