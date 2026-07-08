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Last Updated : Wednesday, 8 July 2026 (11:28 IST)

அறிவிப்பு பலகையில் தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்கள்.. உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு...

தமிழக தனியார் பள்ளிகள்
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (11:27 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (11:28 IST)
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தமிழகத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளிகள் அனைத்தும் தங்களது கல்வி கட்டண விவரங்களை பெற்றோர்கள் அறியும் வகையில், பள்ளியின் அறிவிப்பு பலகையில் கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 
 
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்றவுடன், தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களின் கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாக அறிவிப்பு பலகையில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.
 
அரசின் இந்த வெளிப்படைத்தன்மை நடவடிக்கையை எதிர்த்தும், கட்டண விவரங்களை வெளியிட தங்களை நிர்பந்திக்கக் கூடாது என்று கோரியும் அகில இந்திய தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் சங்கம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணையில், கல்வி கட்டணத்தை அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிடுவது மாணவர்களின் நலனுக்கும், பெற்றோர்களின் உரிமைக்கும் உட்பட்டது என்பதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.
 
உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த தற்போதைய தீர்ப்பின் மூலம், தனியார் பள்ளிகளின் கல்வி கட்டண முறைப்பாடுகள் தொடர்பான நீண்டகால சர்ச்சை ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. அரசின் உத்தரவை நீதிமன்றம் வழிமொழிந்துள்ளதால், தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் இனி தங்களின் கட்டணங்களை மறைக்க முடியாது. இந்த உத்தரவு தமிழகத்தில் கல்விச்சூழலில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவருவதோடு, பெற்றோர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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