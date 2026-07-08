  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Jason Sanjay's 'Sigma' Audio Launch Scheduled for July 18: Will CM Vijay Attend?
Written By
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (09:01 IST)

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் 'சிக்மா' பட ஆடியோ விழா: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா?

ஜேசன் சஞ்சய்
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (09:01 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (09:04 IST)
google-news
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் 'சிக்மா' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் ஜூலை 18-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட் மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக எழுந்துள்ளது.
 
இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்படாவிட்டாலும், சஞ்சயின் தந்தை என்ற முறையில் முதல்வர் விஜய் இந்த விழாவில் கலந்துகொள்ளக் கூடும் என சில தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேநேரத்தில், சஞ்சயின் தாயார் சங்கீதா இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவில் நிச்சயம் பங்கேற்பார் என்று நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. தனது முதல் படத்தின் ஆடியோ விழாவிற்குத் தந்தை விஜய், தாத்தா எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் பாட்டி ஷோபா ஆகிய ஒட்டுமொத்தக் குடும்பத்தையும் அழைக்க ஜேசன் சஞ்சய் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
நீண்ட நாட்களாக குடும்ப நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக காணப்படாத இவர்கள், இந்த விழாவின் மூலம் மீண்டும் ஒரே மேடையில் இணைய வாய்ப்பு இருப்பதாக சினிமா வட்டாரங்கள் பேசுகின்றன. விரைவில் இந்த இசை வெளியீட்டு விழா குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகவுள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்தத் திரையுலகமும் ரசிகர்களும் இந்த விழாவை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

நான் துரோகம் செய்யமாட்டேன்!.. ரசிகர்களிடன் மன்னிப்பு கேட்ட ரவி மோகன்!...

நான் துரோகம் செய்யமாட்டேன்!.. ரசிகர்களிடன் மன்னிப்பு கேட்ட ரவி மோகன்!...ஜெயம் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கியவர் ரவி.

ஜனநாயகன் ரிலீஸானாலும் லாபம் இல்ல!.. தியேட்டர் அதிபர்கள் அப்செட்!..

ஜனநாயகன் ரிலீஸானாலும் லாபம் இல்ல!.. தியேட்டர் அதிபர்கள் அப்செட்!..விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஒருவழியாக விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

இனிமே என் சம்பளம் ரூ.100 கோடி!.. சூர்யா எடுத்த அந்த முடிவு!..

இனிமே என் சம்பளம் ரூ.100 கோடி!.. சூர்யா எடுத்த அந்த முடிவு!..கருப்பு திரைப்படம் மூலம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படத்தை கொடுத்திருக்கிறார் சூர்யா.

தப்பான புரமோஷனால் ஃபிளாப்பான புலி!.. நடிகர் நட்டி சொன்ன ஃபிளாஷ்பேக்!..

தப்பான புரமோஷனால் ஃபிளாப்பான புலி!.. நடிகர் நட்டி சொன்ன ஃபிளாஷ்பேக்!..இம்சை அரசன் இரண்டாம் புலிகேசி படத்தை இயக்கிய சிம்புதேவன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து 2015ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் புலி.

பாவா லட்சுமணனுக்கு ஒரு லட்சம்.. மாசம் 10 ஆயிரம்!.. ரஜினி உதவி!...

பாவா லட்சுமணனுக்கு ஒரு லட்சம்.. மாசம் 10 ஆயிரம்!.. ரஜினி உதவி!...தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் காமெடி வேடங்களில் நடித்தவர் பாவா லட்சுமணன்.