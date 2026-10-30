ஆந்திரா, தெலுங்கானா உள்பட 6 மாநிலங்களில் SIR.. தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு..
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப் பிரதேசம், ஹரியானா, தெலங்கானா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய ஆறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர சிறப்புத் திருத்தத்தின் காலக்கெடுவை மாற்றி அமைத்துள்ளது. அம்மாநில தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய அட்டவணையின்படி, ஹரியானா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங்களுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் இறுதி வெளியீடு மற்றும் டெல்லிக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு ஆகியவற்றின் திருத்தப்பட்ட தேதிகள் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், உரிமை கோரல்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான காலக்கெடுவும் தகுந்தவாறு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்க்கும் இந்தச் சிறப்பு நடவடிக்கை, நிர்வாக வசதி மற்றும் களப்பணிகளுக்காக ஏற்கனவே பலமுறை மறுவரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. விடுபட்ட தகுதியுள்ள வாக்காளர்களைச் சேர்ப்பதும், முறையான வாக்காளர் பட்டியலை உறுதி செய்வதும் இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.