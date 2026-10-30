  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Election Commission Extends SIR Schedule for Electoral Rolls in Six States and UTs Including Delhi
Written By SIVA SIVA

ஆந்திரா, தெலுங்கானா உள்பட 6 மாநிலங்களில் SIR.. தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு..

தேர்தல் ஆணையம்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (08:25 IST)
google-news
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப் பிரதேசம், ஹரியானா, தெலங்கானா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய ஆறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர சிறப்புத் திருத்தத்தின் காலக்கெடுவை மாற்றி அமைத்துள்ளது. அம்மாநில தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
புதிய அட்டவணையின்படி, ஹரியானா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங்களுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் இறுதி வெளியீடு மற்றும் டெல்லிக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு ஆகியவற்றின் திருத்தப்பட்ட தேதிகள் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், உரிமை கோரல்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான காலக்கெடுவும் தகுந்தவாறு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்க்கும் இந்தச் சிறப்பு நடவடிக்கை, நிர்வாக வசதி மற்றும் களப்பணிகளுக்காக ஏற்கனவே பலமுறை மறுவரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. விடுபட்ட தகுதியுள்ள வாக்காளர்களைச் சேர்ப்பதும், முறையான வாக்காளர் பட்டியலை உறுதி செய்வதும் இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வாக்கு திருட்டு நடந்ததால் தான் தோல்வி .. சொல்வது ராகுல் காந்தி அல்ல நெதன்யாகு...

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய 17 கைதிகளையும் பிடித்த தமிழ்நாடு காவல்துறை!

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய 17 கைதிகளையும் பிடித்த தமிழ்நாடு காவல்துறை!தேனி மாவட்டம் தெக்கம்பட்டி கிளை சிறையிலிருந்து தப்பி சென்ற 17 கைதிகளையும் தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிரடியாக தேடிப் பிடித்துள்ளது.

நடிகை வத்சலா காலமானார் - ரசிகர்கள் இரங்கல்

நடிகை வத்சலா காலமானார் - ரசிகர்கள் இரங்கல்சமீப காலமாகவே திரைத்துறையை சேர்ந்த மூத்த நடிகர்கள், நடிகைகள், இசைக்கலைஞர்கள் தொடர்ந்து காலமாகி வருவது ரசிகர்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

பத்திரிகையாளர் சௌரவ் தாஸிற்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்! அதிரடி தகவல்...

பத்திரிகையாளர் சௌரவ் தாஸிற்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்! அதிரடி தகவல்...பத்திரிகையாளர் சௌரவ் தாஸின் அடையாளச் சான்றுகள், பின்னணி மற்றும் குடியுரிமை குறித்து விசாரணை நடத்தக் கோரியும், குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில் அவரது கடவுச்சீட்டு மற்றும் ஆதார் அட்டையை ரத்து செய்யக் கோரியும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனு மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் சீமானுக்கு ஆதரவா? - முக ஸ்டாலின் சொன்ன பதில்

அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் சீமானுக்கு ஆதரவா? - முக ஸ்டாலின் சொன்ன பதில்2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பின் ஏழு அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெக பக்கம் வந்துவிட்டனர்.

முதியோர் இல்லத்தில் மறைந்த பெரியம்மாவுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய விஜய்....

முதியோர் இல்லத்தில் மறைந்த பெரியம்மாவுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய விஜய்....நடிகர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக கடந்த மே 10ம் தேதி பொறுப்பேற்றார்.