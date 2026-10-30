ஆதிதிராவிடர்களுக்கு இலவச வீடு: தமிழக அரசின் 'இனிய இல்லம்' புதிய திட்டம்!
ஆதிதிராவிடர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு 'இனிய இல்லம் - ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு திட்டம்' என்ற புதிய வீட்டு வசதி திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. சொந்தமாக வீடோ அல்லது வீட்டு மனை பட்டாவோ இல்லாத, ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் உள்ள ஆதிதிராவிட குடும்பங்களுக்கு இத்திட்டம் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.
2026-27ஆம் நிதியாண்டில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம் மொத்தம் 5,000 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டு மனைப் பட்டாவுடன் வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்படவுள்ளன. பயனாளிகளின் வெளிப்படையான தேர் மற்றும் கண்காணிப்புக்காக 'Iniya Illam Housing ID' மற்றும் பிரத்யேக ஆன்லைன் வலைத்தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வீடுகளின் கட்டுமானப் பணிகள் தளம், சுவர், கூரை என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஜியோ-டேக் புகைப்படம் மூலம் மொபைல் செயலி வாயிலாகப் பதிவு செய்யப்படும்.
மாநில அளவில் ஆன்லைன் டேஷ்போர்டு மூலம் பணிகள் கண்காணிக்கப்படுவதுடன், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலான குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டா கிடைத்த 6 முதல் 9 மாதங்களுக்குள் வீடு கட்டுமானப் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஏழை எளிய ஆதிதிராவிட மக்களுக்குக் கண்ணியமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்யத் தமிழக அரசு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.